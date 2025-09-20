IFG abre vagas para curso de especialização gratuito em Inteligência Artificial

Seleção acontece em três etapas, sendo: homologação da inscrição, análise curricular e avaliação de conhecimento presencial

Gabriella Pinheiro - 20 de setembro de 2025

Câmpus do IFG em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) lançou o edital com vagas para o curso de especialização gratuito em Inteligência Artificial Aplicada no Câmpus de Goiânia.

No total, estão sendo oferecidas 30 oportunidades para ingresso no primeiro semestre de 2026. O curso é voltado a graduados em áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e afins.

Os interessados podem fazer a inscrição, de forma online, a partir da próxima segunda-feira (22) por meio das páginas Estude no IFG, na seção Pós-Graduação, na página do processo seletivo. O prazo vai até 17 de outubro.

A seleção acontecerá em três etapas, sendo elas: homologação da inscrição, análise curricular e avaliação de conhecimento presencial.

O curso terá duração máxima de quatro semestres, totalizando 420 horas — sendo 360h de disciplinas e 60h destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

As aulas acontecerão presencialmente às quintas e sextas-feiras, com possibilidade de atividades aos sábados, no Câmpus Goiânia. O início está previsto para o dia 12 de março de 2026.

Mais informações estão disponíveis no edital.

