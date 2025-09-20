Prestes a ser inaugurado em Aparecida de Goiânia, Assaí Atacadista abre 280 vagas de emprego

São mais de 200 oportunidades disponíveis para diferentes áreas e níveis de experiência

Gabriella Pinheiro - 20 de setembro de 2025

Imagem mostra fachada do Assaí,e m Goiânia. (Foto: Divulgação)

Prevista para ser inaugurada ainda no fim deste ano, a primeira unidade do Assaí Atacadista, localizada na Rua São Bernardo, no Setor Araguaia, em Aparecida de Goiânia, está com processo seletivo aberto para diversas vagas.

Estão sendo disponibilizadas 280 oportunidades para diferentes áreas e níveis de experiência. Todas são para contratação efetiva e imediata e estão abertas também para pessoas com deficiência (PCDs).

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site aparecidadegoiania.gupy.io até o dia 30 de novembro de 2025.

O processo seletivo contará com etapas presenciais e online. É necessário que os candidatos apresentem RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Há vagas para os seguintes cargos: Chefe de Seção, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Operador de Empilhadeira, Açougueiro, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Depósito, Vendedor de Cartão e Padeiro.

Os selecionados terão remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira.

