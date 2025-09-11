Com investimento de R$ 60 milhões, Assaí Atacadista anuncia chegada de primeira unidade em Aparecida de Goiânia

Inauguração acontece ainda neste ano e expectativa é que gere mais de 600 empregos

Gabriella Pinheiro - 11 de setembro de 2025

Imagem mostra unidade Assaí Atacadista, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A cidade de Aparecida de Goiânia ganhará a primeira unidade do Assaí Atacadista ainda neste ano. A loja está sendo construída na BR-153, no Setor Araguaia.

Com um investimento de R$ 60 milhões, a inauguração está prevista para acontecer em dezembro de 2025. A expectativa é que o empreendimento gere mais de 600 empregos diretos e indiretos.

De acordo com o diretor de Expansão e Obras do Assaí Atacadista, José Antonio León Rodríguez, a unidade contará com uma estrutura diferenciada.

“Estamos trazendo uma loja moderna, com estrutura diferenciada para atender bem o cliente e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de trabalho. Aparecida é estratégica, e estamos felizes em investir aqui”, disse o executivo.

O local representará um novo espaço de compras para os moradores e fomentará o comércio local.

Além da cidade goiana, a rede segue com plano de expansão e anunciou a primeira loja em Sumaré, no interior de São Paulo.

Vale destacar que o Assaí Atacadista foi fundado em 1974 e é considerado uma das maiores redes de atacarejo do Brasil.

