Com investimento de R$ 60 milhões, Assaí Atacadista anuncia chegada de primeira unidade em Aparecida de Goiânia

Inauguração acontece ainda neste ano e expectativa é que gere mais de 600 empregos

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Com investimento de R$ 60 milhões, Assaí Atacadista anuncia chegada de primeira unidade em Aparecida de Goiânia
Imagem mostra unidade Assaí Atacadista, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A cidade de Aparecida de Goiânia ganhará a primeira unidade do Assaí Atacadista ainda neste ano. A loja está sendo construída na BR-153, no Setor Araguaia.

Com um investimento de R$ 60 milhões, a inauguração está prevista para acontecer em dezembro de 2025. A expectativa é que o empreendimento gere mais de 600 empregos diretos e indiretos.

De acordo com o diretor de Expansão e Obras do Assaí Atacadista, José Antonio León Rodríguez, a unidade contará com uma estrutura diferenciada.

“Estamos trazendo uma loja moderna, com estrutura diferenciada para atender bem o cliente e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de trabalho. Aparecida é estratégica, e estamos felizes em investir aqui”, disse o executivo.

O local representará um novo espaço de compras para os moradores e fomentará o comércio local.

Além da cidade goiana, a rede segue com plano de expansão e anunciou a primeira loja em Sumaré, no interior de São Paulo.

Leia também

Vale destacar que o Assaí Atacadista foi fundado em 1974 e é considerado uma das maiores redes de atacarejo do Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias