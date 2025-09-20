Simples e inovadora: máquina criada por brasileiro desperta interesse da China e Holanda

Equipamento que já ganhou diversos prêmios tem chamado a atenção de investidores internacionais

Magno Oliver - 20 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

É de Vargem Alta, no interior do Espírito Santo, o inventor Anatalício dos Reis Silva, responsável por uma máquina capaz de limpar até 420 kg de café por hora.

A invenção lhe rendeu três prêmios na 14ª edição da InnovaCities – Feira Internacional de Cidades Inteligentes, Alegres, Humanas e Resilientes, realizada entre os dias 15 e 17 de setembro em Foz do Iguaçu (PR), e já chamou a atenção de investidores da China e da Holanda.

“Durante a rodada de negociações, recebi diversas propostas, mas vou avaliar cada uma delas cuidadosamente junto com meu advogado”, contou o inventor ao colunista Leonel Ximenes do jornal A Gazeta.

Na competição, Anatalício conquistou o 1º lugar nas categorias Diversidade e Tecnologia para Equidade e Sustentabilidade Urbana, além do 3º lugar em Governança e Políticas Públicas Inclusivas.

“Se ficasse em terceiro já estaria muito feliz, mas não imaginava que iam vir dois primeiros lugares também”, disse, emocionado.

Conhecido por soluções inovadoras na cafeicultura, ele já havia desenvolvido um peneirador de café portátil em parceria com professores e alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim.

O equipamento fortalece a agricultura familiar sustentável, reduz riscos de saúde e substitui processos manuais desgastantes.

Nesta edição, a InnovaCities reuniu 70 projetos de países como China, Índia, Portugal e Nova Zelândia. Para o Sebrae/ES, a conquista coloca o Espírito Santo em evidência no cenário internacional de inovação agrícola.

“O café é uma das riquezas capixabas e é importante mostrar que a inovação também pode acontecer nas pequenas propriedades”, destacou a analista técnica Luciana Nogueira.