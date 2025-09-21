Perto da Assembleia da ONU, Canadá, Austrália e Reino Unido reconhecem Estado da Palestina e pressionam Israel

Ofensiva israelense já matou mais de 65 mil pessoas, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino

Folhapress - 21 de setembro de 2025

Manifestação com bandeiras da Palestina. (Foto: Reprodução/Pexels)

JOÃO GABRIEL DE LIMA, MANOELLA SMITH E CARLOS VILLELA

Em decisões históricas, Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram oficialmente o Estado da Palestina neste domingo (21), em pronunciamentos separados. Os países se anteciparam, assim, ao grupo de dez nações que deverão fazer o mesmo esta semana na

Conferência de Alto Nível sobre Palestina, que ocorre paralelamente à Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O Reino Unido e o Canadá são os primeiros países do G7, grupo que reúne algumas das principais economias do mundo, a reconhecer a Palestina. “Qualquer passo em direção ao reconhecimento é porque queremos manter vivas as perspectivas de uma solução de dois Estados”, disse o ministro do Exterior e vice-premiê britânico David Lammy na manhã de domingo à emissora de televisão Sky News.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, estava sob pressão do seu Partido Trabalhista mais de 130 deputados da legenda assinaram uma carta em favor do reconhecimento, mas decidiu esperar o fim da visita ao seu país feita pelo presidente americano, Donald Trump, que é aliado de Israel e maior fiador do Estado judaico no mundo, para oficializar o anúncio.

Ao ser questionado sobre o reconhecimento do território em uma conversa com jornalistas durante a visita oficial, Trump disse que essa “é uma das poucas discordâncias” que tem com Starmer.

Já o premiê canadense, Mark Carney, confirmou o posicionamento em comunicado e disse que o reconhecimento representa um esforço internacional coordenado. “O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece nossa parceria na construção da promessa de um futuro pacífico tanto para o Estado da Palestina quanto para o Estado de Israel”, diz trecho da nota, que faz críticas a Israel. “O atual governo israelense está trabalhando para impedir que a perspectiva de um Estado palestino seja estabelecida.”

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, por sua vez, escreveu em nota que a “organização terrorista Hamas não deve ter nenhum papel na Palestina”.

Reino Unido, Canadá e Austrália saem na dianteira de um movimento de uma série de países ocidentais em favor do reconhecimento da Palestina num contexto de crise humanitária no Oriente Médio e pressões internacionais por uma solução de dois Estados.

Em julho, o presidente francês, Emmanuel Macron, deu início à mobilização ao anunciar que iria reconhecer oficialmente o Estado da Palestina durante a cúpula da ONU em setembro.

Na época, Reino Unido e outros aliados importantes de Israel, como Canadá, manifestaram disposição de seguir caminho semelhante, caso a crise humanitária na Faixa de Gaza persistisse.

Outros países europeus, caso de Espanha, Irlanda e Noruega, anunciaram o reconhecimento do Estado palestino no ano passado.

Há divisões, no entanto. O grupo de dez países que deverão reconhecer a Palestina nesta semana  França, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, San Marino, além de Reino Unido, Canadá e Austrália não contou com a adesão dos pesos-pesados Alemanha e Itália.

Frustrou-se, assim, o propósito do presidente francês Emmanuel Macron de criar um bloco da União Europeia para se contrapor à posição de apoio a Israel por parte dos Estados Unidos.

“A solução de dois Estados, que juridicamente seria a mais desejável do ponto de vista do direito internacional, continua sendo pragmaticamente muito difícil”, diz o português Daniel Pineu, professor e pesquisador na área de relações internacionais na Universidade de Amsterdam.

“Pelo menos enquanto não houver uma mudança de governo em Israel, cuja população está dividida, ou nos EUA. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, impôs restrições à participação da delegação palestina na Assembleia-Geral da ONU, votando inclusive contra sua participação remotamente via vídeo. É uma posição que se pauta por um alinhamento muito forte com Israel.”

Para Pineu, a solução de dois Estados deveria contar também com o apoio dos países árabes. “Eles precisariam, no entanto, ter garantias de que não sofreriam represálias, da mesma maneira que Israel teria de ter garantias que não sofreria mais ataques terroristas. Em resumo, enquanto não houver mudança fundamental do governo israelense, e uma mudança política nos EUA coisas difíceis de acontecer nos próximos seis meses, ou mesmo nos próximos dois anos a solução de dois Estados estará bloqueada.”

Ao todo, mais de 140 países reconhecem o Estado palestino, incluindo o Brasil, que tomou essa decisão em 2010.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, as forças de Tel Aviv cercaram Gaza e seus mais de 2 milhões de habitantes, que estão ameaçados por uma “fome generalizada”, segundo as Nações Unidas. A ofensiva israelense já matou mais de 65 mil pessoas, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino, controlado pelo grupo terrorista.

Os dados são considerados confiáveis pela ONU e não podem ser checados de forma independente devido ao bloqueio de Israel à entrada da imprensa internacional em Gaza.