Anvisa suspende a venda de nova marca de Azeite em todo o território nacional
Item foi banido por falta de registro sanitário e suspeitas sobre sua origem
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda do azeite Los Nobles em todo o Brasil.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e atende a preocupações relacionadas à segurança do alimento.
O produto, supostamente de origem argentina, não possui registro na Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), autoridade responsável pelo controle sanitário na Argentina.
Além disso, a identidade da empresa fabricante e o CNPJ da distribuidora permanecem desconhecidos, aumentando as suspeitas. O Los Nobles já havia sido banido na Argentina em 2019 por descumprir normas alimentares.
Fiscalização em alta
A suspensão não é um caso isolado. Desde o início de 2024, a Anvisa, em conjunto com o Ministério da Agricultura, vem intensificando operações contra fraudes no setor.
Mais de 20 marcas de azeite já foram retiradas das prateleiras por irregularidades, e o número total de proibições no ano já passa de 70 registros.
Como se proteger ao comprar azeite
Para evitar riscos, especialistas orientam que o consumidor:
- desconfie de preços muito abaixo do mercado;
- verifique se a marca está registrada no Ministério da Agricultura;
- evite produtos a granel;
- consulte listas oficiais de marcas autorizadas;
- prefira rótulos com data de envase recente.
Com o aumento das fiscalizações, a expectativa é que mais marcas irregulares sejam alvo de sanções nos próximos meses, garantindo mais qualidade e segurança ao consumidor brasileiro.
