Anvisa suspende a venda de nova marca de Azeite em todo o território nacional

Item foi banido por falta de registro sanitário e suspeitas sobre sua origem

Magno Oliver - 22 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda do azeite Los Nobles em todo o Brasil.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União e atende a preocupações relacionadas à segurança do alimento.

O produto, supostamente de origem argentina, não possui registro na Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), autoridade responsável pelo controle sanitário na Argentina.

Além disso, a identidade da empresa fabricante e o CNPJ da distribuidora permanecem desconhecidos, aumentando as suspeitas. O Los Nobles já havia sido banido na Argentina em 2019 por descumprir normas alimentares.

Fiscalização em alta

A suspensão não é um caso isolado. Desde o início de 2024, a Anvisa, em conjunto com o Ministério da Agricultura, vem intensificando operações contra fraudes no setor.

Mais de 20 marcas de azeite já foram retiradas das prateleiras por irregularidades, e o número total de proibições no ano já passa de 70 registros.

Como se proteger ao comprar azeite

Para evitar riscos, especialistas orientam que o consumidor:

desconfie de preços muito abaixo do mercado;

verifique se a marca está registrada no Ministério da Agricultura;

evite produtos a granel;

consulte listas oficiais de marcas autorizadas;

prefira rótulos com data de envase recente.

Com o aumento das fiscalizações, a expectativa é que mais marcas irregulares sejam alvo de sanções nos próximos meses, garantindo mais qualidade e segurança ao consumidor brasileiro.

