Bananas ficam amarelinhas por semanas e não escurecem com truque simples de cozinha
Técnica ajuda a reduzir a liberação de etileno, gás natural responsável por acelerar o amadurecimento das frutas
A banana é uma fruta prática, saborosa e nutritiva, sempre presente no dia a dia dos brasileiros.
O problema é que amadurece muito rápido: em poucos dias, aquele cacho bonito pode se transformar em frutas escuras e moles, quase passando do ponto.
A boa notícia é que existe um truque simples, usando algo que todo mundo tem em casa, capaz de manter as bananas amarelinhas por semanas sem escurecer tão rápido.
O segredo para conservar bananas frescas
Um dos métodos mais eficazes é envolver os talos com papel-alumínio. Essa técnica ajuda a reduzir a liberação de etileno, gás natural responsável por acelerar o amadurecimento das frutas.
Assim, as bananas permanecem firmes, com cor bonita e sabor agradável por muito mais tempo.
Se não tiver papel-alumínio à disposição, há outra alternativa prática: guardar as bananas, ainda com casca, em um pote de vidro fechado.
Para funcionar, é importante manter o recipiente em um local fresco e longe da luz solar direta.
Leia também
- Misturar limão e sal: por que é recomendado e para que serve, segundo especialistas
- O que acontece se você usar detergente de louça na máquina de lavar roupa, segundo especialistas
- O lado correto de usar papel alumínio, segundo as fabricantes
- Conselho de técnicos: como lavar roupas pretas sem deixar manchas, bolinhas e pelos
Aproveitando até as maduras
Com esses cuidados, você não precisa mais se apressar para comer todas as bananas de uma vez ou jogar fora aquelas que escureceram.
E, se elas começarem a amadurecer demais, ainda dá para congelar e reaproveitar em vitaminas, smoothies, bolos ou até sorvetes caseiros.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!