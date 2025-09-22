Bananas ficam amarelinhas por semanas e não escurecem com truque simples de cozinha

Técnica ajuda a reduzir a liberação de etileno, gás natural responsável por acelerar o amadurecimento das frutas

Magno Oliver - 22 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@_helenicequeiroz)

A banana é uma fruta prática, saborosa e nutritiva, sempre presente no dia a dia dos brasileiros.

O problema é que amadurece muito rápido: em poucos dias, aquele cacho bonito pode se transformar em frutas escuras e moles, quase passando do ponto.

A boa notícia é que existe um truque simples, usando algo que todo mundo tem em casa, capaz de manter as bananas amarelinhas por semanas sem escurecer tão rápido.

O segredo para conservar bananas frescas

Um dos métodos mais eficazes é envolver os talos com papel-alumínio. Essa técnica ajuda a reduzir a liberação de etileno, gás natural responsável por acelerar o amadurecimento das frutas.

Assim, as bananas permanecem firmes, com cor bonita e sabor agradável por muito mais tempo.

Se não tiver papel-alumínio à disposição, há outra alternativa prática: guardar as bananas, ainda com casca, em um pote de vidro fechado.

Para funcionar, é importante manter o recipiente em um local fresco e longe da luz solar direta.

Aproveitando até as maduras

Com esses cuidados, você não precisa mais se apressar para comer todas as bananas de uma vez ou jogar fora aquelas que escureceram.

E, se elas começarem a amadurecer demais, ainda dá para congelar e reaproveitar em vitaminas, smoothies, bolos ou até sorvetes caseiros.

