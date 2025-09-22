Concurso público mais aguardado de 2025 em Goiás terá FGV como banca e salários de até 34 mil

Para participar, é necessário ter concluído curso de bacharelado em Direito

Gabriella Pinheiro - 22 de setembro de 2025

Pessoa fazendo prova. (Foto: Agência Gov)

Considerado o mais aguardado de 2025, o novo concurso do Ministério Público de Goiás (MPGO) avançou mais uma etapa e o edital deve ser publicado em breve.

Isso porque o órgão realizou a primeira reunião da Comissão do 63º Concurso para ingresso na carreira.

Durante o encontro, foram discutidas as providências iniciais para a realização do certame. Uma nova reunião foi marcada para esta segunda-feira (22), o que indica que o edital está próximo de ser divulgado.

Até o momento, sabe-se que serão ofertadas 37 vagas para a função e que a banca organizadora do certame será a Fundação Getulio Vargas (FGV). Os salários vão até R$ 34.083,41.

Para participar, é necessário ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em instituição oficial ou reconhecida, além de comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica, conforme definido na Resolução nº 40/2009 do CNMP.

Mais informações devem ser divulgadas em breve.

