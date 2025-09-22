Economizar em Anápolis ficou ainda mais fácil com o Rio Vermelho Atacadista
Com o celular em mãos, é possível economizar muito na hora das compras e sem sufoco
Na hora de fazer compras, é imprescindível pensar em economia. E quando o assunto é economizar, o Rio Vermelho Atacadista é referência em Anápolis.
Reunindo qualidade, variedade, estrutura completa e preços baixos, o atacadista oferece sempre o melhor para os anapolinos.
E tem mais: com o Clube de Vantagens, você garante descontos exclusivos que trazem ainda mais alívio para o bolso.
Para participar é simples: basta baixar o aplicativo do Rio Vermelho Atacadista no celular, clicar em “Cadastre-se” e preencher seus dados. Pronto! Você já faz parte do clube.
Quem é cliente do Clube de Vantagens aproveita benefícios como:
– 10% off em produtos de limpeza às segundas-feiras;
– 20% off em produtos saudáveis às segundas e terças;
– Superdescontos no hortifruti às terças e quartas;
– Além de outras ofertas especiais.
E não para por aí: você também pode entrar na lista de transmissão de ofertas. É só salvar o número do Rio Vermelho, mandar um “oi” e esperar pelas promoções.
Viu só como é fácil economizar de verdade?