Economizar em Anápolis ficou ainda mais fácil com o Rio Vermelho Atacadista

Com o celular em mãos, é possível economizar muito na hora das compras e sem sufoco

Publieditorial - 22 de setembro de 2025

Rio Vermelho Atacadista é referência em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na hora de fazer compras, é imprescindível pensar em economia. E quando o assunto é economizar, o Rio Vermelho Atacadista é referência em Anápolis.

Reunindo qualidade, variedade, estrutura completa e preços baixos, o atacadista oferece sempre o melhor para os anapolinos.

E tem mais: com o Clube de Vantagens, você garante descontos exclusivos que trazem ainda mais alívio para o bolso.

Para participar é simples: basta baixar o aplicativo do Rio Vermelho Atacadista no celular, clicar em “Cadastre-se” e preencher seus dados. Pronto! Você já faz parte do clube.

Quem é cliente do Clube de Vantagens aproveita benefícios como:

– 10% off em produtos de limpeza às segundas-feiras;

– 20% off em produtos saudáveis às segundas e terças;

– Superdescontos no hortifruti às terças e quartas;

– Além de outras ofertas especiais.

E não para por aí: você também pode entrar na lista de transmissão de ofertas. É só salvar o número do Rio Vermelho, mandar um “oi” e esperar pelas promoções.

Viu só como é fácil economizar de verdade?