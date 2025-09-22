Ipê-amarelo mais antigo de Goiânia, que colore a capital há quase sete décadas, está prestes a virar patrimônio

Àrvore foi plantada em 1957 por Cecília de Siqueira Brito e chama atenção dos moradores pela floração

Gabriella Pinheiro - 22 de setembro de 2025

Uma das árvores nativas da vegetação de Anápolis é o Ipê Amarelo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Em meio ao vai e vem dos carros, o ipê-amarelo que fica no estacionamento do Parque Mutirama, no Setor Central, permanece firme. Há quase 70 anos, ele acompanha a evolução de Goiânia.

Plantado em 1957 por Cecília de Siqueira Brito, a árvore é a mais antiga da espécie na capital e representa um símbolo de resiliência e beleza, graças à floração que chama a atenção dos moradores.

Atualmente, está em processo de tombamento como patrimônio histórico e cultural do estado.

A história da plantação desse símbolo de Goiânia começou quando Cecília chegou de São Paulo e se mudou para uma casa com um quintal grande, localizada na Avenida Contorno. Foi ali que ela decidiu plantar a muda que, anos depois, se tornaria uma referência urbana.

Para se ter uma ideia, os filhos e netos dela cresceram correndo ao redor do tronco, pendurando balanços nos galhos mais baixos. O local era palco de brincadeiras infantis e reuniões familiares.

Apesar do tempo, da construção do estacionamento e dos edifícios ao redor, o ipê contrariou todas as probabilidades e permaneceu de pé.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!