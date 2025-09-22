Não é do Boticário, nem da Natura: perfume mais cheiroso do Brasil custa menos de R$ 50
Fenômeno inspirado em animação virou hit no país e segue batendo recordes de vendas
Quando se fala em perfumes populares no Brasil, marcas como O Boticário e Natura costumam liderar a conversa.
Mas em 2025 quem roubou a cena foi um produto da Jequiti, que conquistou o título de mais cheiroso do ano custando menos de R$ 50. Estamos falando do Perfume do Cebolinha, inspirado no clássico personagem da Turma da Mônica.
O lançamento, que parecia discreto quando chegou às prateleiras em 2022, explodiu em 2024 depois de viralizar no TikTok e esgotar em tempo recorde.
Um ano depois, a febre continua: em março deste ano, a Jequiti precisou reabastecer os estoques às pressas para dar conta da procura.
“O perfume voltou a bater recordes e prevemos um desempenho ainda maior que o da primeira onda de vendas”, destacou Larissa Fontanini, diretora de marketing da empresa.
A virada aconteceu quando o influenciador Renan Garbuio Gandara contou que nunca havia recebido elogios usando fragrâncias de luxo que custam mais de R$ 1,2 mil, mas que bastou usar o perfume do Cebolinha para ouvir comentários positivos.
@rgfragrances Respondendo a @Medson Futagami @Renan | Perfumes vamos valorizar o perfume do cebolinha e a Jequiti! Obs: Nao sou patrocinado. #jequiti #perfumecebolinha #rgfragrances #perfumejequiticebolinha #cebolinhajequiti ♬ som original – Renan Gandara | Perfumes
“Você não precisa gastar horrores para estar cheiroso. Esse perfume barato já me rendeu vários elogios”, disse em vídeo que viralizou.
Desde então, a colônia não sai dos trending topics. No X (antigo Twitter), consumidores relatam dificuldade para encontrar uma unidade e descrevem o cheiro de forma divertida:
“Exala cheiro de testosterona”, “Tem cheiro de cafajeste”, “É babado mesmo”.
Para o CEO da Jequiti, Eduardo Ribeiro, o sucesso mostra a força da nostalgia combinada com preço acessível:
“O Cebolinha conecta gerações e reforça nossa estratégia de unir entretenimento, qualidade e carinho em um produto democrático”.
Qual é o cheiro?
O segredo está no caminho fougère refrescante, que mistura notas de limão, bergamota e pêssego, finalizando com um fundo amadeirado de âmbar e musk.
A combinação leve, nostálgica e sofisticada explica por que o perfume virou sensação em 2025 — e por que tanta gente insiste em dizer que ele é, de fato, o mais cheiroso do ano.