Não é do Boticário, nem da Natura: perfume mais cheiroso do Brasil custa menos de R$ 50

Fenômeno inspirado em animação virou hit no país e segue batendo recordes de vendas

Magno Oliver - 22 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/George Becker/Pexels)

Quando se fala em perfumes populares no Brasil, marcas como O Boticário e Natura costumam liderar a conversa.

Mas em 2025 quem roubou a cena foi um produto da Jequiti, que conquistou o título de mais cheiroso do ano custando menos de R$ 50. Estamos falando do Perfume do Cebolinha, inspirado no clássico personagem da Turma da Mônica.

O lançamento, que parecia discreto quando chegou às prateleiras em 2022, explodiu em 2024 depois de viralizar no TikTok e esgotar em tempo recorde.

Um ano depois, a febre continua: em março deste ano, a Jequiti precisou reabastecer os estoques às pressas para dar conta da procura.

“O perfume voltou a bater recordes e prevemos um desempenho ainda maior que o da primeira onda de vendas”, destacou Larissa Fontanini, diretora de marketing da empresa.

A virada aconteceu quando o influenciador Renan Garbuio Gandara contou que nunca havia recebido elogios usando fragrâncias de luxo que custam mais de R$ 1,2 mil, mas que bastou usar o perfume do Cebolinha para ouvir comentários positivos.

“Você não precisa gastar horrores para estar cheiroso. Esse perfume barato já me rendeu vários elogios”, disse em vídeo que viralizou.

Desde então, a colônia não sai dos trending topics. No X (antigo Twitter), consumidores relatam dificuldade para encontrar uma unidade e descrevem o cheiro de forma divertida:

“Exala cheiro de testosterona”, “Tem cheiro de cafajeste”, “É babado mesmo”.

Para o CEO da Jequiti, Eduardo Ribeiro, o sucesso mostra a força da nostalgia combinada com preço acessível:

“O Cebolinha conecta gerações e reforça nossa estratégia de unir entretenimento, qualidade e carinho em um produto democrático”.

Qual é o cheiro?

O segredo está no caminho fougère refrescante, que mistura notas de limão, bergamota e pêssego, finalizando com um fundo amadeirado de âmbar e musk.

A combinação leve, nostálgica e sofisticada explica por que o perfume virou sensação em 2025 — e por que tanta gente insiste em dizer que ele é, de fato, o mais cheiroso do ano.

*Com informações do Extra