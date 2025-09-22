O que acontece se você usar detergente de louça na máquina de lavar roupa, segundo especialistas

A praticidade pode custar caro e há mais danos invisíveis do que se imagina quando se faz uso improvisado desse produto doméstico de limpeza

Usar detergente de louça em vez do sabão específico para lavar roupas pode parecer uma alternativa prática em emergências, mas especialistas alertam que essa escolha pode causar diversos problemas mecânicos, operacionais e até de saúde.

Esse é um pensamento que já passou pela cabeça de muitos brasileiros hoje em dia. A fórmula de um detergente de louça é projetada para remover gorduras de utensílios e superfícies rígidas, e não para fibras têxteis nem para os mecanismos internos das máquinas de lavar roupa.

Os técnicos em refrigeração alertam que uma das principais consequências é a formação de espuma em excesso. O detergente de louça costuma gerar muito mais espuma do que detergentes de roupa.

Se a espuma ultrapassa os níveis esperados, ela pode transbordar, invadir mangueiras ou abrir vedações, além de interferir nos sensores da máquina.

Sensores enganados liberam ou interrompem ciclos de lavagem de forma incorreta, o que compromete a limpeza, deixa resíduos e aumenta o desgaste do aparelho.

Outro risco apontado diz respeito à durabilidade das roupas. Detergentes de louça têm agentes desengordurantes mais agressivos que, em tecidos delicados como seda, lã ou sintéticos finos, podem causar desbotamento, rigidez ou até mesmo deterioração das fibras. As sobras de produto podem permanecer após o enxágue, provocando irritações nos olhos ou em peles sensíveis.

A máquina também pode sofrer danos visíveis ou invisíveis. Isso porque os componentes internos como vedação de borracha, bombas de drenagem e circuitos elétricos são vulneráveis.

A espuma excessiva, por exemplo, pode forçar vedações, gerar folgas e permitir infiltrações de água em áreas inadequadas.

Com o tempo, esse uso inadequado contribui para mau funcionamento, necessidade de reparos frequentes ou até substituição prematura do equipamento.

Para evitar esses problemas, técnicos recomendam sempre usar detergente especial recomendado para máquina de lavar roupa, na dosagem correta indicada pelo fabricante.

