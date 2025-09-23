Jovem ensina como assistir Casamento às Cegas sem ver a aparência dos participantes

Publicação irreverente chama atenção e propõe nova forma de consumir o conteúdo de acordo com a linguagem dele

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/X)

Uma ideia simples e divertida para assistir um programa muito querido e comentado pelos internautas tomou conta das redes sociais e provocou risadas de milhares de usuários na internet.

Isso porque um perfil compartilhou no X (o antigo Twitter) um método caseiro para reproduzir em casa a sensação dos participantes do reality “Casamento às Cegas”, que só conhecem a voz de seus pares.

A ideia era adaptar a experiência de consumo do conteúdo da série de acordo com a linguagem que ela trabalha, que é totalmente sem enxergar as pessoas. Literalmente “Às Cegas”.

No post, a legenda da imagem explica que basta colocar um pano na tela da televisão durante o episódio. Assim, quem assiste ao capítulo, escuta as conversas, mas não enxerga os rostos, vivendo uma experiência parecida com a dos competidores.

Na legenda do post, a explicação:

“E minha mãe e minha irmã que resolveram assistir casamento às cegas sem ver a aparência dos participantes pra ter a mesma experiência que eles quando se encontrarem pela primeira vez”.

A publicação viralizou rapidamente, acumulando curtidas e comentários bem-humorados. Muitos internautas disseram ter testado a técnica por curiosidade e relataram a sensação diferente de focar apenas no diálogo.

O objetivo principal é acompanhar a série de acordo com a experiência sensorial dos participantes. O objetivo era dar mais emoção e suspense em saber quem era o rosto por trás da voz que estava ali. A ideia rendeu muitos elogios dos telespectadores fãs da série.

Confira a postagem na íntegra:

e minha mãe e minha irmã que resolveram assistir casamento às cegas sem ver a aparência dos participantes pra ter a mesma experiência que eles quando se encontrarem pela primeira vez pic.twitter.com/S8goUIKKE8 — lau (@haruleva) January 27, 2025

