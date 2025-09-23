Luciano Hang faz anúncio sobre futuro da Havan após Estátua da Liberdade ser completamente destruída

"Vamos continuar abrindo lojas, colocando estátuas e gerando empregos por todo o Brasil. Nossa estátua já diz tudo: Liberdade. E é por ela que vamos continuar lutando”, arrematou

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Luciano Hang quebrou o silêncio e se manifestou após a Estátua da Liberdade da Havan em Petrolina (PE) ser completamente destruída por um incêndio criminoso na madrugada desta terça-feira (23).

O monumento, que era um dos principais símbolos da varejista, ficou reduzido apenas à estrutura metálica depois que dois suspeitos atearam fogo e fugiram do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu conter as chamas. A perícia esteve no local durante a manhã e a Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os responsáveis.

Reação de Luciano Hang

O dono da Havan, Luciano Hang, lamentou o ocorrido e classificou a ação como um ataque à liberdade e à democracia.

“É inaceitável o que aconteceu em Petrolina. Em que país estamos vivendo? Onde as pessoas não aceitam o contraditório. Isto é mais um ato de intolerância contra a Havan. Um ato criminoso como esse não pode ficar impune”, destacou. “Estaremos junto às autoridades para que as investigações avancem o mais rápido possível e que os responsáveis sejam identificados brevemente e paguem pelo que fizeram. Essa situação não vai nos parar”, continuou. “Vamos continuar abrindo lojas, colocando estátuas e gerando empregos por todo o Brasil. Nossa estátua já diz tudo: Liberdade. E é por ela que vamos continuar lutando”, arrematou.

Segundo a varejista, esta é a terceira vez que estátuas da rede são alvo de incêndio criminoso. Os outros casos aconteceram em São Carlos (SP) e Porto Velho (RO).

Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas anonimamente pelo telefone 0800 517 0051.

Símbolo desde 1995

A Estátua da Liberdade se tornou marca registrada da Havan em 1995, após a sugestão de uma criança de 7 anos que visitava a megaloja de Brusque (SC). Um ano antes, a empresa já havia adotado a fachada inspirada na Casa Branca.

“Quando recebi a sugestão dessa criança, que me disse: ‘Luciano, por que não coloca também a Estátua da Liberdade na frente da loja?’, na hora adorei a ideia e já fui atrás para construir a réplica”, relembrou. “Desde então, tem sido um sucesso em nossas filiais e se tornado ponto turístico. Quando vamos instalar uma loja, as pessoas da cidade já nos perguntam se terão também a estátua”, finalizou.

