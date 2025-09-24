6 raças de cachorros que são as mais fiéis, segundo a medicina veterinária

Um ranking de doguinhos todo baseado em vínculos emocionais, comportamento e instinto protetor

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Sedat Altinbas )

Veterinários explicam que a fidelidade canina está diretamente ligada à socialização, criação e instinto de grupo. Algumas raças têm mais, e já outras têm menos.

E a fidelidade é uma das qualidades mais admiradas nos cães, embora todas as raças deles possam oferecer amor e companheirismo. Conheça algumas das mais queridas, segundo quem entende e tem boa vivência do assunto.

1. Pastor Alemão

Bonito, corajoso, protetor e um cão extremamente leal. O pastor alemão é muito usado em trabalhos policiais e de guarda. Seu vínculo com a família é profundo e está sempre alerta para protegê-la. A sua natureza protetora reflete no caráter como cão fiel e respeitoso a seu dono.

2. Vira-lata caramelo

Presença maciça no Brasil, além dele ser muito carinhoso, é extremamente dedicado ao tutor. Adora companhia, segue o dono pela casa e sofre quando fica sozinho por longos períodos. É o símbolo brasileiro canino de amor e companheirismo em um só animal.

3. Beagle

Lembra dele? Um cãozinho bem alegre e sociável, o Beagle também é fiel e adora a presença da família e demais colegas de habitat. Apesar da fama de ser uma raça de extrema teimosia, é muito afetuoso e companheiro.

4. Akita Inu

O nome pode parecer estranho, mas é o símbolo máximo da fidelidade e lealdade a um tutor. O dog ficou famoso com a história real de Hachiko. É reservado com estranhos, mas cria um laço inquebrável com seu dono de muito respeito e carinho.

5. Border Collie

Uma raça bastante em alta e que, além de inteligente, é extremamente ligada à sua família. Um verdadeiro cão raiz, família e que se sente mais seguro perto do tutor e responde bem a comandos por causa do vínculo afetivo. Uma raça extremamente emocional.

6. Doberman

Uma raça bem conhecida e de um doguinho com uma aparência imponente, mas que esconde um coração leal e de manteiga derretida. O Doberman cria uma ligação intensa com o dono e é muito obediente e protetor. É a raça da proteção e do afeto.

