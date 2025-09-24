Anvisa proíbe a venda de Whey e outros suplementos no Brasil

Apreensões revelaram falsificação, rótulos irregulares e fabricação clandestina em diferentes estados

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

Whey Protein é geralmente utilizado como um suplemento por pessoas que praticam esportes. (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a produção, comercialização, distribuição e propaganda de diversas marcas de suplementos alimentares no Brasil.

A medida atinge produtos bastante consumidos, como whey protein, creatina, chá verde e cápsulas de cúrcuma. Segundo a agência, foram identificadas falsificações, irregularidades em rótulos e até fabricação clandestina.

Produtos suspensos

Entre os itens que não podem mais ser vendidos estão:

Creatine Powder 100% Pure (1kg), Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (900g) e Nitro Way 3W (1,8kg);

Cápsulas de Cúrcuma 500mg, Chá Verde (extrato seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática, da Verde Flora Produtos Naturais Ltda;

Feno Grego Prevent e DHT Blocker Fotisolution 5X, alvo de recall por falhas de rotulagem;

32 suplementos da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda., incluindo creatina, colágeno, maca peruana e magnésio.

Onde ocorreu a fiscalização

As ações de apreensão aconteceram em cidades como Americana (SP), Itapemirim (ES), Curitiba (PR) e Arcos (MG).

Em agosto, um galpão clandestino da Verde Flora já havia sido interditado pela Vigilância Sanitária.

De acordo com a Anvisa, os suplementos estavam sendo vendidos sem registro ou notificação, além de trazerem alegações terapêuticas sem respaldo científico.

Algumas embalagens exibiam informações falsas sobre fabricantes, o que caracteriza falsificação. O órgão também alertou que, além de não terem eficácia garantida, esses produtos podem conter substâncias nocivas à saúde.

Orientação ao consumidor

Todos os lotes proibidos devem ser retirados imediatamente de farmácias, lojas e sites de e-commerce. Quem já adquiriu os produtos deve suspender o uso e, em caso de dúvida, buscar orientação médica.

A Anvisa recomenda que os consumidores consultem sempre o site da agência para confirmar se o suplemento tem registro válido.

Em 2024, a agência analisou 41 suplementos de creatina vendidos no país. Embora o teor da maioria estivesse dentro do esperado, 40 apresentaram irregularidades de rotulagem.

Apenas o Creatine Monohydrate 100% Pure, da Athletica Nutrition, foi aprovado integralmente.