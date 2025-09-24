Anvisa proíbe a venda de Whey e outros suplementos no Brasil
Apreensões revelaram falsificação, rótulos irregulares e fabricação clandestina em diferentes estados
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a produção, comercialização, distribuição e propaganda de diversas marcas de suplementos alimentares no Brasil.
A medida atinge produtos bastante consumidos, como whey protein, creatina, chá verde e cápsulas de cúrcuma. Segundo a agência, foram identificadas falsificações, irregularidades em rótulos e até fabricação clandestina.
Produtos suspensos
Entre os itens que não podem mais ser vendidos estão:
Leia também
- Creatine Powder 100% Pure (1kg), Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (900g) e Nitro Way 3W (1,8kg);
- Cápsulas de Cúrcuma 500mg, Chá Verde (extrato seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática, da Verde Flora Produtos Naturais Ltda;
- Feno Grego Prevent e DHT Blocker Fotisolution 5X, alvo de recall por falhas de rotulagem;
- 32 suplementos da Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda., incluindo creatina, colágeno, maca peruana e magnésio.
Onde ocorreu a fiscalização
As ações de apreensão aconteceram em cidades como Americana (SP), Itapemirim (ES), Curitiba (PR) e Arcos (MG).
Em agosto, um galpão clandestino da Verde Flora já havia sido interditado pela Vigilância Sanitária.
De acordo com a Anvisa, os suplementos estavam sendo vendidos sem registro ou notificação, além de trazerem alegações terapêuticas sem respaldo científico.
Algumas embalagens exibiam informações falsas sobre fabricantes, o que caracteriza falsificação. O órgão também alertou que, além de não terem eficácia garantida, esses produtos podem conter substâncias nocivas à saúde.
Orientação ao consumidor
Todos os lotes proibidos devem ser retirados imediatamente de farmácias, lojas e sites de e-commerce. Quem já adquiriu os produtos deve suspender o uso e, em caso de dúvida, buscar orientação médica.
A Anvisa recomenda que os consumidores consultem sempre o site da agência para confirmar se o suplemento tem registro válido.
Em 2024, a agência analisou 41 suplementos de creatina vendidos no país. Embora o teor da maioria estivesse dentro do esperado, 40 apresentaram irregularidades de rotulagem.
Apenas o Creatine Monohydrate 100% Pure, da Athletica Nutrition, foi aprovado integralmente.