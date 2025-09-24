Com salário inicial de R$ 34 mil, MPGO anuncia abertura das inscrições para concurso público

Etapas do certame incluem prova preambular, provas subjetivas, provas orais e avaliação de títulos

Pedro Ribeiro - 24 de setembro de 2025

Fachada da 4ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/MPGO)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) publicou edital do 63º Concurso para ingresso na carreira do órgão, oferecendo 37 vagas para promotoras e promotores de justiça.

As inscrições poderão ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela primeira fase do concurso, entre 16h do dia 29 de setembro e 16h do dia 13 de novembro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 340.

Requisitos e remuneração

O subsídio inicial para o cargo é de R$ 34.083,41. Para concorrer, o candidato precisa ser bacharel em Direito e comprovar mínimo de três anos de atividade jurídica.

As etapas do certame incluem prova preambular, provas subjetivas, provas orais e avaliação de títulos.

O concurso terá validade de dois anos, contados da homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

“A realização do concurso de ingresso para novas promotoras e novos promotores de justiça reforça nosso compromisso de manter e ampliar o atendimento à sociedade em todo o estado através de um Ministério Público eficiente e próximo do cidadão”, destacou o procurador-geral de Justiça de Goiás, Cyro Terra Peres.

Mais informações, como o cronograma completo, podem ser consultadas no site do MPGO, na aba Serviços, em Concursos e Seleções, e também na página da FGV destinada ao concurso.