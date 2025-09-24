Investimento milionário traz terminal inovador no país para Aeroporto de Goiânia

Novo espaço será dedicado exclusivamente ao armazenamento de produtos farmacêuticos, químicos e hospitalares

Samuel Leão - 24 de setembro de 2025

Terminal refrigerado, inaugurado no Aeroporto de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Aeroporto de Goiânia acaba de ganhar um reforço de peso na infraestrutura logística. A Motiva inaugurou nesta terça-feira (23) o primeiro terminal de cargas totalmente refrigerado do país.

Conforme o portal especializado Empreender em Goiás, o novo espaço será dedicado exclusivamente ao armazenamento de produtos farmacêuticos, químicos e hospitalares, setores que exigem rigorosos controles de temperatura e ambiente.

O empreendimento recebeu um investimento robusto de cerca de R$ 25 milhões.

Com uma área construída de 2.133,31 m², o terminal se destaca pela capacidade de 1.531,8 m³ em câmaras frias, garantindo a integridade dos produtos desde o recebimento até a distribuição.

A localização estratégica do terminal, ao lado do pátio de aeronaves, minimiza o risco de exposição das cargas a variações de temperatura entre o desembarque e o armazenamento, um diferencial crucial para produtos que exigem controle rigoroso.

A estrutura conta com duas câmaras frias, aptas a manter cargas em temperaturas que variam de -18ºC a 25ºC.

Além disso, é o primeiro terminal do Brasil 100% climatizado, desde o recebimento até as docas, possibilitando monitoramento em tempo real dentro de uma área controlada do aeroporto.

