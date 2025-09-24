Jonas Duarte ganha data para começar obras de revitalização; veja detalhes

Secretário de Esportes explicou o que será feito no principal palco do futebol anapolino

Paulo Roberto Belém - 24 de setembro de 2025

Estádio Jonas Duarte. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Estando fora da rota de jogos de futebol até o início da temporada de 2026, o Estádio Jonas Duarte deve receber atenção a um dos principais gargalos da praça esportiva enfrentados ano a ano: o gramado.

Isso porque uma intervenção de recuperação do tapete que vai receber as partidas do Campeonato Goiano está programada para iniciar em 10 de outubro, a ser executada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Antes de se mexer no gramado, serviços hidráulicos e elétricos deverão ser realizados para permitir a implementação de um sistema de irrigação. As informações foram dadas pelo secretário da pasta, Divino Antônio, ao Portal DM Anápolis.

“Já começamos esse processo na semana passada. Agora, será feita a instalação elétrica que liga a bomba, para que os aspersores funcionem automaticamente. Com a fiação toda degradada, precisamos trocar tudo”, explicou ao portal.

De acordo com o secretário, a empresa contratada para cuidar do campo tem contrato até 31 de dezembro e será responsável por toda a revitalização. “Acredito que, no mais tardar, até o início de outubro, eles já comecem o processo de recuperação do gramado”, afirmou.

Para Divino, a dificuldade não está apenas na irrigação, dizendo ter recorrido a um agrônomo que cuida do gramado do Antônio Accioly. “Ele apontou que, desde o rebaixamento do estádio, a terra perdeu camada orgânica. Faltam nutrientes e adubação adequada”, disse ao portal.

Embora o empenho esteja sendo realizado com vistas para a temporada de 2026, o secretário sugeriu que uma melhor condição do gramado para jogos deverá ser mais efetiva após dois anos de cuidado.

