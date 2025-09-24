Potencial serial killer de Rio Verde confessa autoria em três feminicídios e dá detalhes sobre crimes

Homem, porém, ainda negou envolvimento em crimes ocorridos na Bahia

Gabriella Pinheiro - 24 de setembro de 2025

Imagem mostra suspeito Rildo Soares de Souza. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Apontado como um suposto serial killer, Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, assumiu a autoria de três feminicídios em Rio Verde. A revelação ocorreu após o suspeito prestar um novo depoimento na Casa de Prisão Provisória nesta terça-feira (23).

Em entrevista ao Mais Goiás, o delegado titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), Adelson Candeo, afirmou que o homem revelou as motivações de cada uma das execuções e confirmou a autoria das mortes de Monara Pires Gouveia, Alexânia Hermógenes Carneiro e Elisângela da Silva Souza.

No caso de Monara, ele afirmou que ela teria furtado R$ 600 da casa dele durante uma limpeza. Segundo ele, o valor seria utilizado para o pagamento do aluguel. Um mês depois, ao reencontrá-la, ele teria desferido duas cacetadas contra a vítima, além de atear fogo na cama box. Em seguida, saiu correndo do local.

Sobre Alexânia, Rildo afirmou que ficou revoltado por ela ter comprado drogas de um traficante dizendo que seriam para ele.

Em relação a Elisângela, ele afirmou que a vítima conseguiu desarmá-lo e chegou a golpeá-lo no braço antes de ser morta. “O suspeito contou que ela pegou sua faca, acertou seu braço e, então, ele a matou”, explicou o delegado.

Questionado sobre os desaparecimentos de Ingrid Ferreira Barbosa Romagnoli, de 38 anos, e Neilma de Souza Carvalho, de 43, o investigado negou conhecê-las, mas não descartou a possibilidade de ter cometido crimes contra elas.

“Ele disse que não se lembra de muitas coisas, que durante a noite ouve vozes e sente impulsos, precisa sair de casa e, depois, não se recorda do que fez”, afirmou o delegado.

A autoridade policial também destacou que Rildo não possui transtornos mentais diagnosticados e que a documentação dele está regularizada.

Por fim, o suspeito ainda negou envolvimento em crimes ocorridos na Bahia.

