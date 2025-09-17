Polícia Civil traça perfil do serial killer de Rio Verde: “falta de empatia e remorso”

Homem é suspeito de ter cometido três homicídios e dois desaparecimentos

Gabriella Pinheiro - 17 de setembro de 2025

Suspeito surpreendeu jovem enquanto ela ia para o trabalho. (Foto: Reprodução)

A ausência de empatia e remorso são algumas das características já identificadas pela Polícia Civil (PC) que traçam o perfil do potencial serial killer de Rio Verde, Rildo Soares dos Santos, de 33 anos. Ele é suspeito de três homicídios e dois desaparecimentos.

De acordo com o delegado Adelson Candeo, o homem vive sob uma “fachada de normalidade” e exerce um poder sobre as vítimas, sendo a maioria delas mulheres. O suposto autor morava em Salvador (BA) e teria vindo para Goiás por estar jurado de morte, após roubar uma sorveteria.

“Rildo tem falta de empatia e remorso, mas vive sob uma fachada de normalidade. A esposa e os amigos desconhecem o caráter violento do acusado. Há também a necessidade de exercer poder sobre as vítimas, que são desumanizadas”, afirmou ao O Popular.

Em nota, a Defensoria Pública de Goiás informou que está representando o investigado durante a audiência de custódia e que não comentará o caso.

Além de Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, morta enquanto seguia para o trabalho na madrugada do dia 11 de setembro, a PC ainda investiga o envolvimento de Rildo em outros casos, já que os crimes apresentam o mesmo modus operandi — como o uso de roupas semelhantes às de servidores da limpeza pública.

“Entre a Elisângela e as duas moças desaparecidas, temos dois casos de feminicídio com o mesmo perfil dessas duas mulheres que estão desaparecidas. Mulheres dependentes químicas, que andavam pela noite nessa mesma região, e morreram exatamente da mesma forma que a Elisângela: com pancadas na cabeça, em um terreno baldio, durante a madrugada. Foram deixadas sem roupas e com alguma tentativa de ocultação de cadáver”, afirmou o delegado.

O corpo da jovem foi encontrado dentro de um buraco, coberto por pedras e restos de tijolos, em um lote baldio. Rildo deve responder por feminicídio, furto, ocultação de cadáver e latrocínio (roubo seguido de morte).

Leia a nota na íntegra:

A Defensoria Pública do Estado de Goiás informa que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará o caso. Destaca ainda que após a audiência de custódia, deverá ser iniciado o processo criminal e será oportunizado prazo para o acusado constituir sua defesa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!