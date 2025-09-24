Tribunal define punição para funcionária que ficou com marido da chefe

Julgamento ressaltou a importância de manter postura adequada mesmo em circunstâncias pessoais delicadas

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) de São Paulo confirmou um caso de demissão por justa causa de uma atendente de lanchonete após avaliar conduta íntima considerada grave.

O colegiado entendeu que a trabalhadora quebrou padrões éticos e trabalhistas esperados no ambiente profissional e violou normas de disciplina.

De acordo com os autos do processo, a ex-funcionária admitiu ter mantido relacionamento com o marido da proprietária do estabelecimento, que também era coproprietário da empresa.

Além disso, ela foi acusada de proferir xingamentos e palavras de baixo calão contra a empregadora, em frente a outros funcionários e clientes, configurando ato de insubordinação.

Tribunal define punição para funcionária que ficou com marido da chefe

O relator do processo, desembargador Sidnei Alves Teixeira, destacou que a combinação de indisciplina, ofensas verbais e afronta direta à hierarquia justificou a aplicação da justa causa. Os demais magistrados da 5ª Turma acompanharam o voto.

Especialistas em direito trabalhista explicam que a justa causa é a penalidade mais severa prevista na legislação, usada quando há quebra grave de confiança entre empregado e empregador.

A decisão reforça que, mesmo em situações pessoais, a conduta dentro do ambiente de trabalho deve manter padrões de respeito e profissionalismo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!