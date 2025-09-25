Adeus calor: o truque alemão da garrafa d’água que refresca a casa por horas

Embora não substitua um ar-condicionado em dias quentes, essa dica é uma alternativa para enfrentar o calorão sem gastar muito

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal Edu Ventiladores)

A garrafa d’água pode ser muito mais do que um simples item para matar a sede.

Cientistas e moradores na Alemanha descobriram um truque simples que transforma a garrafa d’água em um aliado contra o calor intenso dentro de casa.

O método é prático, barato e promete refrescar o ambiente por várias horas sem a necessidade de ar-condicionado.

Se você sofre com as altas temperaturas e busca uma solução caseira eficaz, essa técnica pode ser a resposta que faltava.

A ideia é parecida com a de um ar-condicionado caseiro. Ao colocar uma garrafa d’água congelada atrás do ventilador, o ar quente que passa pelo gelo resfria imediatamente e se transforma em uma brisa fresca.

Esse efeito pode durar de duas a seis horas, dependendo da temperatura ambiente e do tamanho da garrafa utilizada.

Para manter o resultado por mais tempo, o ideal é ter várias garrafas já congeladas no freezer para ir trocando conforme o gelo derrete.

Passo a passo para aplicar em casa

O processo é simples e qualquer pessoa pode fazer:

  • Encha garrafas de plástico com água e leve ao congelador até ficarem completamente duras.

  • Coloque a garrafa sobre uma bandeja ou recipiente firme para evitar derramamentos.

  • Posicione atrás do ventilador, garantindo que o fluxo de ar passe diretamente por ela.

  • Repita o processo sempre que necessário, trocando a garrafa derretida por outra congelada.

Vantagens dessa técnica em relação ao ar-condicionado

Além de eficiente, o truque da garrafa d’água tem outros benefícios. O consumo de energia é mínimo, já que um ventilador gasta muito menos do que um ar-condicionado. Também ajuda a reduzir a umidade em ambientes pequenos, criando uma sensação de conforto maior. Outro ponto positivo é a acessibilidade: não exige instalações, equipamentos caros ou manutenção. É possível levar a técnica para qualquer lugar, inclusive em viagens ou casas de temporada sem climatização.

Uma solução simples para ondas de calor

Embora não substitua totalmente um ar-condicionado em dias de calor extremo, a garrafa d’água congelada é uma alternativa prática para atravessar períodos quentes sem gastar muito. Com poucos recursos e criatividade, é possível transformar o ambiente e deixar sua casa mais agradável por horas.

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

