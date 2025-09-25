Japão cria máquina capaz de lavar pessoas com roupa e tudo; veja como funciona

Protótipo inédito e revolucionário promete unir cuidado físico e emocional com recursos de alta tecnologia sensorial

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A busca por soluções que unam praticidade e bem-estar levou engenheiros japoneses a desenvolver um equipamento que parece saído de um filme futurista.

A empresa Science apresentou a Mirai Ningen Sentakuki, uma cabine que promete limpar e relaxar o usuário em um único processo automatizado e com a roupa do corpo incluída no processo.

Diferente de um banho tradicional, o sistema utiliza sensores para analisar sinais do corpo, como frequência cardíaca e tensão muscular.

A partir dessas informações, a máquina ajusta a temperatura da água, intensidade de microbolhas e até projeções visuais que criam um ambiente imersivo para a higienização. A experiência, segundo os criadores, vai muito além da higiene: busca reduzir estresse e renovar as energias.

O ciclo de limpeza é curto e dura apenas alguns minutos. O usuário se acomoda em um assento reclinável que se assemelha a uma cápsula futurística, enquanto jatos de microbolhas fazem a limpeza suave.

Em seguida, o próprio equipamento realiza a secagem e finaliza com imagens projetadas que estimulam relaxamento ou foco, conforme o estado emocional detectado.

Além do conforto, a inovação também propõe benefícios para a saúde, como melhora da circulação e alívio de dores musculares. No campo emocional, a combinação de calor e estímulos visuais ajuda a diminuir ansiedade e pode favorecer o sono.

Ainda em fase de protótipo, a máquina será apresentada em uma exposição internacional antes de chegar ao mercado. Custos de produção, manutenção de sensores e privacidade de dados biométricos são desafios apontados pelos desenvolvedores.

Mesmo assim, a expectativa é que o conceito possa ser aplicado em hospitais, spas e, futuramente, em residências, trazendo para o cotidiano uma nova forma de autocuidado e higiene de um modo prático e automatizado.

Confira o clipe divulgação:

