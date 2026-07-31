A maior ponte sobre o mar do mundo tem 55 km, levou 8 anos para ser construída e reduziu uma viagem de 4 horas para apenas 30 minutos

Maior ponte do mundo une Hong Kong, Zhuhai e Macau em obra bilionária projetada para resistir a terremotos e ciclones

(Foto: Reprodução/Wikipedia)

Uma das maiores obras de engenharia do planeta mudou completamente a mobilidade entre três importantes regiões da China. Com cerca de 55 quilômetros de extensão, a ponte que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau encurtou um trajeto que antes podia levar até quatro horas para apenas 30 a 45 minutos.

Inaugurada após oito anos de construção, a megaestrutura representa um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos já realizados. Além de facilitar o transporte de pessoas e mercadorias, ela fortaleceu a integração econômica entre as três regiões.

Projeto combina ponte, túnel e ilhas artificiais

Conhecida oficialmente como Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge (HZMB), a estrutura vai muito além de uma ponte convencional.

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O complexo reúne longos trechos elevados sobre o mar, um túnel subaquático com aproximadamente 6,7 quilômetros de extensão e ilhas artificiais construídas especialmente para conectar as diferentes partes da travessia.

Ao todo, foram utilizadas cerca de 420 mil toneladas de aço, em um investimento estimado em aproximadamente R$ 81,9 bilhões.

Viagem ficou muito mais rápida

Antes da construção, quem precisava viajar entre Hong Kong, Zhuhai e Macau dependia de balsas ou de trajetos rodoviários mais longos, que podiam ultrapassar quatro horas.

Com a nova ligação, o deslocamento passou a levar entre meia hora e 45 minutos, reduzindo significativamente o tempo de viagem e facilitando o transporte de cargas e passageiros.

Atualmente, cerca de 40 mil veículos utilizam a estrutura diariamente. A expectativa é que esse número continue crescendo nos próximos anos.

Estrutura foi preparada para condições extremas

A ponte foi projetada para enfrentar condições climáticas severas, incluindo ciclones e terremotos. Segundo os responsáveis pelo projeto, a vida útil estimada da estrutura é de aproximadamente 120 anos.

Além da resistência, o complexo recebeu soluções de engenharia para proteger equipamentos contra descargas elétricas, suportar ventos intensos e garantir a operação contínua mesmo em situações adversas.

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