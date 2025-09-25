Real Oviedo x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

Equipes se enfrentam neste sábado em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Oviedo voltou à elite do futebol espanhol após 24 anos e já sente a diferença nas primeiras rodadas. O time soma apenas um gol marcado nos cinco jogos iniciais e ainda lida com problemas importantes: Nacho Vidal está fora por lesão e Fede Viñas cumpre suspensão.

O Barcelona, atual bicampeão da La Liga, começou forte na defesa do título, com quatro vitórias e um empate até aqui. O elenco, porém, tem baixas relevantes.

O meio-campista Gavi passará por cirurgia no joelho e ficará fora por meses. Também estão lesionados Fermín López (músculo) e o goleiro Marc-André ter Stegen, afastado por dores nas costas.

Onde assistir Real Oviedo x Barcelona

O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e também pelo Disney+ (streaming), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Sibo; Reina, Chaira; Colombatto; Rondón.

Barcelona: Joan García; Eric García, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; Ferran Torres.

