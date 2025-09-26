A fórmula de Carolina Herrera para envelhecer bem: como funciona sua dieta de 6 refeições
Ícone da moda revela como uma rotina alimentar equilibrada se tornou peça-chave para manter energia e elegância aos 86 anos
Carolina Herrera nunca precisou de truques mirabolantes para se manter em forma.
Aos 86 anos, a estilista venezuelana garante que o segredo está em algo aparentemente simples: seis refeições ao longo do dia, com escolhas frescas e equilibradas.
Enquanto muitas celebridades recorrem a dietas restritivas, Herrera segue outro caminho.
Prefere dividir a alimentação em três refeições principais e três lanches leves, estratégia que ajuda a manter a disposição sem abrir espaço para os picos de fome.
Pesquisas da Harvard Health Publishing confirmam que essa prática estabiliza os níveis de energia e reduz riscos de doenças ligadas à idade.
Uma rotina que começa cedo
O café da manhã da estilista reflete sua busca por praticidade e nutrição: iogurte grego sem açúcar com frutas frescas e nozes, ou então ovos mexidos com trufa — seu prato favorito.
Ainda pela manhã, recorre a lanches rápidos, como amêndoas ou uma fruta rica em fibras.
O almoço como ponto central
Na hora do almoço, nada de excessos. Herrera dá preferência a saladas coloridas com abacate, pepino e proteínas magras, como frango grelhado ou salmão.
A simplicidade é intencional: azeite de oliva e vinagre balsâmico bastam para temperar, em uma fórmula que privilegia frescor e leveza.
Energia durante a tarde
À tarde, a estilista aposta em uma vitamina verde feita com espinafre, abacaxi, pepino e gengibre — combinação que, segundo especialistas, melhora a digestão, fortalece o sistema imunológico e reduz inflamações.
Encerrando o dia com leveza
O jantar segue a mesma lógica de equilíbrio. Salmão grelhado, vegetais no vapor e quinoa costumam aparecer no cardápio. Antes de dormir, evita açúcar e carboidratos pesados.
Se a fome aperta, recorre a chá sem cafeína ou um punhado de nozes.
Elegância que vem de dentro
A dieta de Carolina Herrera mostra que sua ideia de elegância vai além da moda. Para ela, cuidar da alimentação é também cuidar da mente e do corpo.
Especialistas reforçam que esse estilo pode ser adaptado a qualquer rotina: basta priorizar ingredientes de qualidade, proteínas magras e vegetais frescos.
Aos 86 anos, a estilista prova que envelhecer bem não depende de segredos inalcançáveis, mas de disciplina e escolhas consistentes — sempre temperadas com o mesmo refinamento que marcou sua carreira.