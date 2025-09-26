A fórmula de Carolina Herrera para envelhecer bem: como funciona sua dieta de 6 refeições

Ícone da moda revela como uma rotina alimentar equilibrada se tornou peça-chave para manter energia e elegância aos 86 anos

Ruan Monyel - 26 de setembro de 2025

Carolina Herrera, exemplo de vitalidade. (Foto: Reprodução)

Carolina Herrera nunca precisou de truques mirabolantes para se manter em forma.

Aos 86 anos, a estilista venezuelana garante que o segredo está em algo aparentemente simples: seis refeições ao longo do dia, com escolhas frescas e equilibradas.

Enquanto muitas celebridades recorrem a dietas restritivas, Herrera segue outro caminho.

Prefere dividir a alimentação em três refeições principais e três lanches leves, estratégia que ajuda a manter a disposição sem abrir espaço para os picos de fome.

Pesquisas da Harvard Health Publishing confirmam que essa prática estabiliza os níveis de energia e reduz riscos de doenças ligadas à idade.

Uma rotina que começa cedo

O café da manhã da estilista reflete sua busca por praticidade e nutrição: iogurte grego sem açúcar com frutas frescas e nozes, ou então ovos mexidos com trufa — seu prato favorito.

Ainda pela manhã, recorre a lanches rápidos, como amêndoas ou uma fruta rica em fibras.

O almoço como ponto central

Na hora do almoço, nada de excessos. Herrera dá preferência a saladas coloridas com abacate, pepino e proteínas magras, como frango grelhado ou salmão.

A simplicidade é intencional: azeite de oliva e vinagre balsâmico bastam para temperar, em uma fórmula que privilegia frescor e leveza.

Energia durante a tarde

À tarde, a estilista aposta em uma vitamina verde feita com espinafre, abacaxi, pepino e gengibre — combinação que, segundo especialistas, melhora a digestão, fortalece o sistema imunológico e reduz inflamações.

Encerrando o dia com leveza

O jantar segue a mesma lógica de equilíbrio. Salmão grelhado, vegetais no vapor e quinoa costumam aparecer no cardápio. Antes de dormir, evita açúcar e carboidratos pesados.

Se a fome aperta, recorre a chá sem cafeína ou um punhado de nozes.

Elegância que vem de dentro

A dieta de Carolina Herrera mostra que sua ideia de elegância vai além da moda. Para ela, cuidar da alimentação é também cuidar da mente e do corpo.

Especialistas reforçam que esse estilo pode ser adaptado a qualquer rotina: basta priorizar ingredientes de qualidade, proteínas magras e vegetais frescos.

Aos 86 anos, a estilista prova que envelhecer bem não depende de segredos inalcançáveis, mas de disciplina e escolhas consistentes — sempre temperadas com o mesmo refinamento que marcou sua carreira.