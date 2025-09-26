Ação rápida de bombeiros salva bebê de 2 anos trancada dentro de carro em Anápolis

Sistema de travamento teria acionado automaticamente, deixando a chave no interior do veículo e criança presa na cadeirinha

Augusto Araújo - 26 de setembro de 2025

Bombeiros precisaram entrar pelo porta-malas para realizar resgate. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta sexta-feira (26), o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência delicada no bairro Jundiaí, em Anápolis. Isso porque uma criança de 2 anos ficou trancada sozinha dentro de um carro, estacionado nas proximidades da Igreja Universal.

Conforme relato de testemunhas, o pai teria fechado a porta do veículo por distração, momento em que o sistema de travamento foi acionado automaticamente, deixando a chave no interior do carro e a filha presa na cadeirinha.

Apesar das diversas tentativas de abrir o veículo, o homem não teve sucesso, sendo necessário o acionamento de uma equipe de bombeiros.

Assim, uma guarnição foi até o local e tentaram forçar a porta com ferramentas para alcançar o botão do vidro elétrico ou a alavanca de abertura, mas não deu certo.

Porém, no momento em que os bombeiros já se preparavam para quebrar um dos vidros, o avô da criança chegou ao local com uma chave reserva, que permitia apenas abrir o porta-malas.

A partir daí, os bombeiros desparafusaram o banco traseiro e, mesmo com a cadeirinha presa, conseguiram uma abertura para que o avô acessasse a alavanca da porta, destravando o veículo.

Apesar do susto, a criança não se feriu e foi entregue aos cuidados do pai após o resgate.

