Briga entre moradora e síndica em condomínio do bairro Jundiaí piora após xingamento inaceitável; assista

Tudo começou por conta de vaga em estacionamento e uma punição

Da Redação - 31 de agosto de 2025

Esta não é a primeira vez que as duas se envolvem em conflitos. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre síndica e moradora de um condomínio na Rua José Neto Paranhos, no bairro Jundiaí, em Anápolis, escalou para crime de injúria na manhã de domingo (31), quando a moradora usou um megafone para xingar publicamente a administradora do prédio.

O Portal 6 apurou que o conflito teve início por uma questão aparentemente simples: o local onde a moradora estacionava sua motocicleta no condomínio, o que gerou uma advertência da síndica e desencadeou uma série de retaliações.

Após receber a punição administrativa, a moradora de 50 anos começou a difamar a síndica de 52 anos dentro do condomínio, espalhando comentários depreciativos sobre a administradora.

A situação atingiu o ápice na manhã de domingo, quando a mulher decidiu usar um megafone em frente ao prédio para chamar a síndica de “vagabunda” e outros nomes ofensivos, causando uma situação vexatória e constrangedora para a vítima diante de outros moradores e transeuntes.

O Portal 6 apurou que esta não é a primeira vez que as duas se envolvem em conflitos.

A síndica já havia registrado uma ocorrência anterior contra a moradora, enquanto esta também formalizou duas queixas-crime contra a administradora, acusando-a falsamente de perseguição.

A situação criou uma verdadeira “guerra de registros policiais” entre as vizinhas, evidenciando como um problema administrativo simples pode escalar para questões criminais.

A Polícia Militar foi acionada e orientou a síndica a ratificar o registro na Central de Flagrantes de Anápolis, onde ela manifestou o desejo de representar criminalmente contra a moradora pelo crime de injúria.

A vítima possui vídeos e conversas de WhatsApp que comprovam as difamações sofridas.

A moradora já havia deixado o local quando a polícia chegou, e o caso segue para investigação, com a possível intimação da autora para prestar esclarecimentos sobre os fatos.