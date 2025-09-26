Brasileira mostra picanha a US$ 112 nos EUA e valor assusta: quase R$ 500

Vídeo viral revela cortes tradicionais custando mais que o dobro do ano passado.

Magno Oliver - 26 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Um vídeo da brasileira @nandyzorzan vem chamando atenção nas redes sociais ao mostrar os preços da carne nos Estados Unidos.

Gravado em um atacadão, o registro expõe valores que surpreendem até quem já está acostumado com a alta dos alimentos no país.

“Subiu demais o valor da carne aqui nos Estados Unidos. Olha essa peça de picanha: 112 dólares, 82 dólares. Essa aqui eu costumava pagar 40, até 50 nas duas peças”, relata.

Em seguida, mostra outra bandeja saindo por 93 dólares e calcula: “É quase o quê em reais? 500 reais?”.

A lista continua com cortes tradicionais. Uma peça de New York Steak chega a US$ 200, a fraldinha já cortada passa de US$ 27, e até a carne moída wagyu, usada em hambúrgueres, aparece mais cara.

“Tudo isso eu pagava metade no ano passado”, desabafa a consumidora.

Veja o vídeo:

A reação viralizou e abriu espaço para um novo debate. Para especialistas, os preços refletem não só a inflação americana e os custos de produção, mas também os efeitos das tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump à carne brasileira.

A política, que buscava proteger os produtores locais, pode ter contribuído para encarecer ainda mais o mercado interno.

Enquanto nos EUA o churrasco virou artigo de luxo, no Brasil analistas avaliam que esse cenário pode abrir espaço para novas exportações em outros mercados, reforçando o peso da carne nacional no comércio mundial.

