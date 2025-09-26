Cientistas descobrem método que pode reverter a progressão da osteoporose

A expectativa é que novas terapias, mais eficazes e duradouras, cheguem em breve para transformar o tratamento dessa condição que compromete a qualidade de vida

Pedro Ribeiro - 26 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

A osteoporose é uma das doenças que mais preocupam médicos e pacientes em todo o mundo.

Afinal, trata-se de uma condição silenciosa, que vai enfraquecendo os ossos pouco a pouco, aumentando o risco de fraturas e comprometendo a qualidade de vida.

Com o envelhecimento da população, cresce a busca por soluções eficazes e seguras.

E agora, cientistas acreditam ter encontrado um caminho que pode mudar o futuro do tratamento: um método capaz não apenas de frear, mas até de reverter a progressão da osteoporose.

A perda de massa óssea acontece de forma gradual, e muitas vezes só é percebida após a primeira fratura. Esse é um dos grandes desafios: identificar e tratar antes que os ossos se tornem frágeis demais.

Além disso, o aumento da expectativa de vida coloca milhões de pessoas em risco, especialmente mulheres após a menopausa e homens idosos.

A descoberta do receptor GPR133

Pesquisadores da Universidade de Leipzig, na Alemanha, identificaram um receptor chamado GPR133 como peça-chave para manter os ossos fortes.

Em estudos genéticos com animais, observaram que alterações nesse receptor levavam à perda precoce de densidade óssea, algo muito parecido com o que acontece na osteoporose humana. Isso abriu caminho para novas formas de tratamento.

O papel da molécula AP503

Um dos avanços mais promissores é a molécula AP503, capaz de ativar o receptor GPR133.

Em experimentos, ela aumentou a densidade e a resistência óssea em animais saudáveis e também naqueles já com sinais de osteoporose.

Esse resultado sugere que, no futuro, seja possível não só prevenir, mas também recuperar ossos já fragilizados.

Como esse mecanismo funciona?

O receptor GPR133 atua estimulando as células responsáveis pela formação de ossos e, ao mesmo tempo, inibindo as que reabsorvem o tecido ósseo. Ou seja, ele ajuda a equilibrar a construção e a manutenção da estrutura óssea.

Além disso, responde tanto a sinais químicos quanto a estímulos físicos, como o movimento, reforçando a importância da atividade física na saúde dos ossos.

Aplicações médicas em vista

Se confirmado em humanos, o método pode beneficiar principalmente mulheres após a menopausa e idosos em geral, reduzindo o risco de fraturas e aumentando a qualidade de vida.

Há também indícios de que a molécula AP503 possa fortalecer músculos, o que representaria um ganho extra para a mobilidade e prevenção de quedas.

O que esperar do futuro?

Embora ainda em fase de testes, essa descoberta abre um horizonte promissor.

Os cientistas seguem investigando a segurança e o funcionamento do GPR133 em humanos, mas já consideram que esse pode ser um divisor de águas no combate à osteoporose.

A expectativa é que novas terapias, mais eficazes e duradouras, cheguem em breve para transformar o tratamento dessa condição tão comum.

