Flagra: motorista de aplicativo dirige segurando e mexendo no celular e quase esquece avenida em Anápolis

Leitor que enviou o registro ao Portal 6 explicou o que pensa sobre a situação

Da Redação - 26 de setembro de 2025

Motorista chega a soltar completamente o volante ao fazer uma rotatória, dividindo a atenção entre olhar para a via e mexer em aplicativos. (Foto: Reprodução)

Um leitor do Portal 6 flagrou uma situação perigosa durante uma corrida por uma plataforma de mobilidade, gravando um motorista de aplicativo que manuseava o telefone enquanto dirigia em uma avenida movimentada de Anápolis.

Nas imagens, o prestador de serviço chega a soltar completamente o volante ao fazer uma rotatória, dividindo a atenção entre olhar para a via e mexer em aplicativos no smartphone.

Ao enviar o vídeo para a reportagem, o leitor disse, sob condição de anonimato, que parte das aplicações acessadas pelo motorista tinha relação com a atividade e outras não.

“Em um momento observei o Waze, mas em outro, a interação em uma conversa no WhatsApp. Houve ainda outros aplicativos que não consegui identificar”, revelou.

Durante todo o registro, não foi observado o abandono do aparelho ou a colocação em um suporte, fato reforçado pelo passageiro: “A partir de certo momento, ele só ficou segurando o telefone”, contou.

Questionado se havia alertado o motorista sobre o risco de dirigir mexendo no celular, o leitor afirmou que não o repreendeu, relatando outro episódio semelhante: “Uma vez fui repreender e, no final da corrida, ganhei uma bela avaliação negativa”, explicou.

Sobre o motivo da denúncia ao Portal 6, o passageiro disse que o intuito é alertar motoristas de aplicativo que adotam essa prática durante o transporte de passageiros.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!