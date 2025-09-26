Mega Feirão de Reinauguração da Nasa Seminovos promete ofertas inéditas em Anápolis

Com direito a um café da manhã incrível, público encontrará veículos abaixo da tabela FIPE, supervalorização do usado na troca, garantia de até um ano, transferência gratuita e taxa única no financiamento

Gabriella Licia - 26 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação via Nasa)

A Nasa Seminovos realiza, nos dias 27, 29 e 30 de setembro, o seu Mega Feirão de Reinauguração. O evento marca uma nova fase da loja e promete movimentar o mercado automotivo de Anápolis, reunindo ofertas e benefícios exclusivos para quem deseja trocar de carro ou adquirir um seminovo com segurança e procedência garantida.

Durante o feirão, o público encontrará oportunidades como veículos abaixo da tabela FIPE, supervalorização do usado na troca, garantia de até um ano, transferência gratuita e taxa única no financiamento.

Além disso, no sábado, os visitantes serão recebidos com um café da manhã especial preparado para a ocasião.

Segundo o gerente da Nasa Seminovos, a iniciativa busca oferecer condições que dificilmente se repetirão.

“É uma chance real de comprar o seminovo ideal com total confiança, procedência garantida e vantagens que não se repetem. Queremos marcar este novo momento da Nasa Seminovos com ofertas que surpreendam nossos clientes”, ressalta.

O Mega Feirão de Reinauguração da Nasa Seminovos é aberto ao público e terá ofertas válidas exclusivamente nos dias 27, 29 e 30 de setembro. O evento será realizado na loja localizada na Avenida Brasil Sul, nº 3898, bairro Jamil Miguel, em Anápolis, a partir das 8 horas.