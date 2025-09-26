Preço da picanha brasileira chega a R$ 500 nos atacadões dos EUA
Vídeo de brasileira mostra cortes tradicionais passando de US$ 100 e causa espanto nas redes sociais.
O preço da carne disparou nos Estados Unidos e virou assunto nas redes sociais.
Em um vídeo publicado pela brasileira @nandyzorzan, a consumidora mostra as etiquetas de diferentes cortes em um atacadão americano e não esconde a indignação com os valores.
“Subiu demais o valor da carne aqui nos Estados Unidos. Olha essa peça de picanha: 112 dólares, 82 dólares. Essa aqui eu costumava pagar 40, até 50 nas duas peças”, relata, apontando para a prateleira.
Em outro momento, mostra uma bandeja marcada em 93 dólares e calcula: “É quase o quê em reais? 500 reais?”.
A surpresa continua com outros cortes. Uma peça de New York Steak aparece por 200 dólares, enquanto a fraldinha já embalada em bifes chega a quase US$ 28.
Até a carne moída wagyu, usada em hambúrgueres, entrou na lista dos aumentos. “Tudo isso eu pagava metade no ano passado”, desabafa.
O vídeo viralizou e reacendeu debates sobre o custo de vida nos EUA e, principalmente, sobre a política de tarifas que o ex-presidente Donald Trump aplicou à carne brasileira.
Especialistas avaliam que a medida, tomada para proteger produtores locais, acabou elevando a dependência da produção interna, que hoje sofre com custos altos e menor oferta.
Para os consumidores americanos, a consequência é clara: churrasco virou artigo de luxo. Já no Brasil, analistas enxergam a possibilidade de conquistar novos mercados internacionais diante da escalada de preços nos EUA.
