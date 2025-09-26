Supermercado com mais de 4 décadas de história luta contra falência

Rede tradicional do Vale do Aço pede recuperação judicial para reorganizar dívidas de mais de R$ 62 milhões e preservar empregos

Pedro Ribeiro - 26 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Valter Campanato/Agência Brasil)

O tradicional Supermercado Degrau, também conhecido como Supermercado Brasil, entrou com pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cível da Comarca de Timóteo.

A rede, com mais de 40 anos de atuação no Vale do Aço, enfrenta dívidas de cerca de R$ 62,2 milhões e busca reorganizar suas finanças para continuar operando.

Fundada há quatro décadas, a empresa se tornou referência regional, gerando centenas de empregos e mantendo forte ligação com a comunidade.

Mesmo registrando crescimento no faturamento — que saltou de R$ 97 milhões para R$ 202 milhões —, o aumento das despesas operacionais e financeiras comprometeu a saúde da rede.

Um dos pontos críticos é a cessão fiduciária de recebíveis de cartões, que retém parte do fluxo de caixa e afeta o capital de giro.

Apesar disso, o resultado operacional segue positivo, o que indica viabilidade da atividade principal.

A recuperação judicial surge como alternativa para preservar empregos e evitar o fechamento das lojas. O processo inclui renegociação de dívidas, ajustes na gestão financeira e diálogo com credores para garantir fôlego no médio e longo prazo.

Além do impacto direto sobre trabalhadores e fornecedores locais, a manutenção das operações é vista como essencial para a economia do Vale do Aço, onde a rede se consolidou como uma das principais do setor.

