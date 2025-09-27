6 fatores pouco conhecidos que podem estar por trás das suas dores de cabeça, segundo especialistas

Nem toda dor de cabeça revela o que parece e o que há por trás disso pode ser um grande alerta de saúde

Anna Júlia Steckelberg - 27 de setembro de 2025

Em relatos médicos remontando ao século XIX, já havia menção de “cefaleias estranhas”, dores intensas que surgiam sem explicação aparente.

Com o avanço da neurologia, entende-se hoje que mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça estão descritos na literatura especializada.

Mesmo assim, nem tudo que sentimos na testa ou na nuca deve ser atribuído a estresse, enxaqueca ou tensão simples, alguns fatores inesperados podem ser os verdadeiros vilões.

Médicos e estudos recentes apontam causas pouco óbvias, mas plausíveis. Confira seis delas, segundo especialistas e publicações confiáveis:

1. Uso excessivo de analgésicos

Uma causa frequentemente ignorada é o uso excessivo de analgésicos. Quem recorre a remédios para dor com muita frequência pode desencadear a chamada “cefaleia por abuso de medicação” (medication overuse headache).

Segundo a Mayo Clinic, tomar analgésicos para dor de cabeça muitas vezes (mais de 14 dias por mês) pode, paradoxalmente, intensificar as crises.

2. Vazamento de líquido na cabeça

Outra possibilidade é a queda da pressão intracraniana por vazamento de líquido cefalorraquidiano — sim, algo inesperado.

Quando ocorre esse vazamento, a dor tende a piorar ao ficar em pé e alivia ao deitar. Esse tipo de cefaleia postural costuma ser pouco conhecida, mas médicos indicam que ela pode surgir após procedimentos invasivos ou até espontaneamente.

2. Mudanças hormonais

Reações hormonais estão no pódio das causas subestimadas: flutuações de estrogênio, progesterona ou alterações na tireoide podem desencadear dores de cabeça que fogem ao padrão usual.

A Mayo Clinic informa que oscilações hormonais, como as que ocorrem na menstruação ou menopausa, são gatilhos frequentes para cefaleias.

3. Atividades intensas

Esforço físico ou atividades intensas também podem provocar dor súbita de cabeça — por exemplo, durante um exercício vigoroso ou até no momento do orgasmo. A literatura neurológica denomina isso “cefaleia primária associada à atividade sexual”.

Geralmente benignas, essas dores exigem atenção especial se forem muito intensas ou acompanhadas de outros sinais neurológicos.

4. Traumas

Há ainda a chamada “cefaleia tipo ice pick” (ou ophthalmodynia periodica) — episódios brevíssimos, como facadas na cabeça, que duram segundos e reaparecem em diferentes locais. A causa exata é pouco entendida, mas é considerada uma cefaleia primária.

5. Alterações de humor ou estresse

Uma condição rara, porém relevante: a ciclagem de alterações do sistema simpático e vascular no cérebro pode precipitar enxaquecas silenciosas ou dores incomuns.

Um trabalho recente de 2024 propôs uma teoria em que desequilíbrios no sistema nervoso simpático e estresse oxidativo desencadeiam crises dolorosas.

6. Doenças e infecções

Doenças subjacentes, como infecção, tumor ou hemorragia, configuram causas “secundárias” e são menos comuns, mas os médicos utilizam sinalizadores (febre, confusão mental, rigidez no pescoço) para identificar alerta clínico.

Se você percebe dores de cabeça que fogem do seu padrão habitual — muito agudas, em posições específicas, associadas a remédios frequentes ou sintomas fora do comum — vale consultar um neurologista. Nem sempre a causa é óbvia, mas identificar a origem pode transformar seu tratamento.

