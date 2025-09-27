Pedal do freio do carro esconde função secreta que pode facilitar a vida dos motoristas e poucos conhecem

Tecnologia chamada Auto Hold aumenta segurança e comodidade no trânsito do dia a dia e nas logas filas do trânsito pesado

Pedro Ribeiro - 27 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Seja no trânsito caótico das grandes cidades ou até mesmo em uma simples parada no semáforo, o motorista está acostumado a manter o pé pressionado no pedal do freio para garantir que o carro permaneça imóvel.

É um gesto automático, repetido todos os dias por milhões de pessoas, mas que causa incômodo e até certo desgaste físico quando se enfrenta engarrafamentos intermináveis.

O que muita gente não sabe é que os veículos mais modernos já contam com uma tecnologia capaz de resolver esse problema de forma simples e segura.

Uma função inteligente que passou despercebida por boa parte dos motoristas, mas que pode mudar completamente a experiência ao volante.

Essa função é chamada de Auto Hold, também conhecida como Brake Hold. Ela mantém o carro totalmente parado mesmo depois que o motorista retira o pé do pedal do freio.

O veículo só volta a se movimentar quando o acelerador é acionado.

A ativação é feita por meio de um botão, geralmente localizado próximo ao comando do freio de mão eletrônico. Assim que o carro para, os freios são aplicados automaticamente.

Para seguir viagem, basta acelerar que o sistema libera o veículo de forma imediata.

Outro detalhe importante: enquanto o carro permanece imobilizado, as luzes de freio continuam acesas, alertando os demais motoristas na estrada.

Vantagens do sistema

Além de aumentar o conforto, o Auto Hold também garante mais segurança. Confira alguns benefícios:

Comodidade em engarrafamentos: o motorista não precisa manter o pé no pedal durante longos minutos.

Segurança em ladeiras: evita que o carro recue ao retirar o pé do freio em ruas inclinadas.

Menor desgaste: preserva os componentes de freio, já que atua de forma controlada.

Facilidade de uso: basta acionar um botão, com a indicação visível no painel.

Um recurso que deve se popularizar

Por enquanto, a função está disponível apenas em veículos equipados com freio de mão eletrônico, mas especialistas acreditam que sua adoção será cada vez mais comum.

Afinal, trata-se de um recurso que traz conveniência, segurança e eficiência, aproximando carros convencionais das soluções inteligentes já comuns em modelos híbridos e elétricos.

