Não é em 40, nem em 100 mil km: a frequência realmente trocar a correia dentada do carro, segundo os fabricantes

Na prática, a vida útil da correia varia bastante e seguir apenas mitos pode custar caro, já que sua quebra pode causar danos graves ao motor

Pedro Ribeiro - 24 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A correia dentada é um dos componentes mais importantes do carro e, ao mesmo tempo, um dos mais esquecidos por muitos motoristas.

Talvez você já tenha ouvido falar que ela deve ser trocada a cada 40 mil ou 100 mil km, mas a verdade é que essas informações não são tão exatas assim.

Na prática, a vida útil da correia varia bastante e seguir apenas mitos pode custar caro, já que sua quebra pode causar danos graves ao motor.

Vamos entender melhor como funciona essa peça, qual é a recomendação dos fabricantes e os principais fatores que influenciam no momento certo de trocar.

A correia dentada tem a função de sincronizar o movimento das principais partes do motor.

Sem ela, pistões e válvulas não trabalham em harmonia. Se a correia arrebentar ou sair do lugar, o estrago pode ser enorme, indo desde válvulas entortadas até a perda completa do motor.

Por isso, é considerada uma peça de manutenção preventiva essencial.

Existe uma quilometragem certa para trocar?

Não existe um número universal. Alguns fabricantes recomendam a troca da correia dentada entre 60 mil e 90 mil km, enquanto outros indicam até 120 mil km.

Isso depende do modelo do carro, do tipo de motor e até das condições de uso. A melhor forma de ter certeza é sempre consultar o manual do veículo ou conversar com um mecânico de confiança que conheça bem o modelo.

O que pode desgastar a correia mais rápido?

Diversos fatores influenciam na durabilidade da correia dentada. O uso urbano, com muitos arranques e paradas, acelera o desgaste.

O clima também pesa: calor extremo, frio intenso ou umidade constante podem reduzir a vida útil.

Além disso, negligenciar outros componentes, como tensores, poleas e bomba d’água, pode comprometer o funcionamento da peça antes do tempo.

Comprei um carro usado, e agora?

Se você não tem certeza de quando a correia dentada foi trocada pela última vez, a recomendação dos especialistas é simples: faça a troca logo após a compra.

Esse cuidado pode parecer um gasto extra, mas é uma economia a longo prazo, já que evita danos que custariam várias vezes mais do que a substituição preventiva.

Por que não confiar apenas em “achismos”?

Muita gente segue o que ouviu de amigos, parentes ou até do vizinho, mas cada carro tem suas próprias especificações.

Ignorar a recomendação do fabricante pode colocar o motor em risco.

O ideal é fazer revisões periódicas, seguir as orientações do manual e não adiar o que pode evitar uma dor de cabeça no futuro.

A dica final dos especialistas

Trocar a correia dentada no tempo certo é uma das formas mais seguras de garantir a saúde do motor e evitar surpresas desagradáveis. Em vez de esperar pelo problema, encare a manutenção preventiva como um investimento.

Assim, seu carro estará sempre pronto para rodar com tranquilidade.

