Engenheiro agrônomo que morreu após carro sair da pista e bater contra árvore em Goiás tinha 27 anos

Acidente deixou em luto familiares e amigos de Gabriel Pamphilly, lembrado como jovem dedicado e querido

Da Redação - 28 de setembro de 2025

Gabriel Pamphilly de Lima Rezende, vítima de acidente. (Foto: Reprodução)

A madrugada de domingo (28) trouxe uma notícia dura para familiares e amigos de Gabriel Pamphilly de Lima Rezende, jovem engenheiro agrônomo de 27 anos. Ele perdeu a vida em um acidente na GO-239, quando a caminhonete que dirigia saiu da pista e atingiu uma árvore.

O relógio marcava pouco depois das 02h da manhã quando tudo aconteceu, a cerca de 20 quilômetros do trevo de acesso à GO-164, no sentido Bandeirantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas só puderam constatar o que ninguém queria acreditar: Gabriel já não estava mais entre os vivos. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para realizar a perícia e adotar as providências de praxe.

A notícia ecoou rápido e, em poucas horas, as redes sociais se encheram de mensagens de dor e despedida. Gabriel era descrito como alguém de coração leve, trabalhador e cheio de planos, conforme lembrado pela namorada Aline Michelle.

“Um amor de pessoa. Uma pessoa ímpar. O amor da minha vida”, resumiu a jovem em poucas palavras o tamanho da perda, em entrevista ao jornal O Popular.

O luto também foi compartilhado publicamente pela Prefeitura de Uirapuru, que divulgou nota oficial em solidariedade à família. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos nesse momento difícil”, dizia o texto.

Entre aqueles que conviveram com Gabriel, o sentimento é de incredulidade. Amigos recordaram a alegria que ele transmitia no dia a dia; colegas de profissão destacaram sua dedicação à agronomia; familiares lamentaram a ausência de um jovem cheio de energia, sempre disposto a ajudar. Nas mensagens, repetia-se a sensação de que sua história foi interrompida cedo demais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!