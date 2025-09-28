Varejista com quase 200 lojas anuncia o primeiro fechamento de unidade em toda sua história

Decisão é inédita em mais de uma década de operações. Rede já confirmou que está buscando alternativas para apoiar os funcionários afetados

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2025

Loja é um ícone na Europa. (Foto: Divulgação)

A Primark, gigante do varejo com quase 200 lojas espalhadas pelo Reino Unido, anunciou uma decisão histórica: no início do próximo ano, encerrará as atividades de sua unidade localizada no The Orchards Shopping Centre, em Dartford.

Esta será a primeira vez que a marca fecha uma loja no país em mais de dez anos, rompendo com a trajetória de expansão contínua que sempre caracterizou sua presença no mercado britânico.

Segundo a empresa, o principal fator para o fechamento é a condição estrutural do edifício, que exige reformas de grande porte.

Os custos elevados dessas obras tornaram o investimento inviável, especialmente considerando que a região já conta com outras duas unidades da Primark em funcionamento: uma no centro comercial Bluewater, em Greenhithe, e outra em Bexleyheath.

De acordo com Philippa Nibbs, diretora de vendas da Primark para o Sul e Sudeste do Reino Unido, a decisão foi tomada após “consideração cuidadosa”, com base na sustentabilidade financeira da operação e no impacto da proximidade de outras lojas, que têm absorvido parte do fluxo de clientes de Dartford.

Atualmente, a loja que será fechada emprega 53 colaboradores, e a rede já confirmou que está buscando alternativas para apoiar os funcionários.

Entre as medidas estudadas estão a realocação para outras unidades e a oferta de acompanhamento durante o processo de encerramento, que deve ocorrer logo após o período natalino.

Com preços acessíveis em roupas, produtos de beleza e itens para o lar, a Primark se consolidou como uma das maiores referências do setor no Reino Unido. O fechamento da unidade de Dartford, portanto, simboliza não apenas um ajuste pontual, mas também um marco na história da varejista.

No entanto, a decisão também acende um alerta para todo o setor varejista mundial. Com a crescente força do e-commerce, mudanças nos hábitos de consumo e custos cada vez mais altos de operação em pontos físicos, grandes redes têm sido obrigadas a rever estratégias e cortar gastos.

O caso da Primark, mesmo sendo pontual, reflete os desafios enfrentados por varejistas em diversos países, que precisam equilibrar presença física e competitividade no ambiente digital.