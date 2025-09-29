Terminal Praça da Bíblia é reinaugurado em Goiânia com tecnologia de inteligência artificial

Local conta com sistema de informação aos usuários, totens eletrônicos, equipamentos de sonorização e muito mais

Gabriella Pinheiro - 29 de setembro de 2025

Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Responsável por atender 42 linhas de ônibus e receber cerca de 65 mil passageiros por dia, o Terminal Praça da Bíblia — considerado um dos mais importantes do Eixo Anhanguera, em Goiânia — foi reinaugurado nesta segunda-feira (29), após pouco mais de um ano do início das reformas.

Com investimento de R$ 29 milhões do Governo de Goiás, a estrutura passou por uma completa reformulação. A área coberta foi ampliada em 60%, passando a ter mais de 09 mil metros quadrados, além de iluminação em LED, sistema de informação aos usuários, totens eletrônicos, equipamentos de sonorização e padrões de acessibilidade.

O ambiente conta com sistema de monitoramento eletrônico, equipado com 73 câmeras de alta definição e tecnologia de inteligência artificial, que possibilita o reconhecimento facial.

Durante a inauguração, o governador Ronaldo Caiado (UB) ressaltou que a tarifa não será aumentada, mesmo com a finalização das obras, e que os terminais Dergo, Praça A, Senador Canedo e Padre Pelágio também passarão por obras e serão entregues ainda neste ano.

No local, também foram entregues 90 ônibus a diesel com tecnologia padrão Euro VI, menos poluente, e um veículo articulado elétrico, modelo Eletra, que será integrado à frota do BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera).

Vale destacar que o novo terminal é composto por 9 plataformas, 42 bancos de descanso, catracas com sistema antievasão, carregadores para celular e placas orientativas.

Também foi lançado o Programa Viagem Segura, que permitirá a identificação de criminosos procurados por meio de câmeras com reconhecimento facial.

