Terminal em Goiânia ganha data para reinauguração; saiba quando

Anúncio foi feito pelo vice-governador, Daniel Vilela, durante vistoria às obras

Gabriella Pinheiro - 18 de julho de 2025

Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. (Foto: Jota Eurípedes/ Governo de Goiás)

O Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia, já tem previsão para ser inaugurado: setembro de 2025. O anúncio foi feito pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), nesta sexta-feira (18), durante uma vistoria às obras.

De acordo com o emedebista, o ambiente — por onde passam cerca de 55 mil pessoas todos os dias — contará com tecnologia, acessibilidade, banheiros, videomonitoramento, wi-fi, além da renovação da frota e da troca dos pontos de ônibus.

Atualmente, o local já está com 95% da reforma concluída. As intervenções, que ocorrem desde 21 de setembro do ano passado, fazem parte do projeto Nova RMTC — iniciativa do Governo de Goiás para melhorar o serviço de transporte coletivo da Grande Goiânia, sem que o valor da tarifa paga pelo usuário seja alterado. O investimento é de mais de R$ 1,5 bilhão.

Dentre as principais mudanças, estão: a ampliação de mais de três mil metros quadrados do terminal; a revitalização da infraestrutura de drenagem, rede de esgoto e abastecimento de água potável; novas lanchonetes e banheiros; além de nova pista de rolagem, câmeras de monitoramento 24 horas, controle operacional integrado e tecnologias semelhantes às utilizadas em aeroportos, como sinalização vertical e horizontal e sistema de sonorização.

“Já entregamos o Terminal Novo Mundo e, em breve, entregaremos os da Praça A, Dergo, Senador Canedo e Padre Pelágio”, informou Daniel Vilela.

