Esse é o melhor azeite do Brasil, segundo críticos gastronômicos (pode ser achado nos supermercados)

Cada vez mais produtores nacionais vêm se destacando em rankings internacionais, mostrando que a produção brasileira tem potencial para rivalizar com os tradicionais polos europeus

Pedro Ribeiro - 30 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

O melhor azeite do Brasil vem conquistando não apenas os paladares mais exigentes, mas também o reconhecimento internacional.

Cada vez mais, os brasileiros estão valorizando a produção nacional e descobrindo que não é preciso importar para ter qualidade na mesa.

Afinal, quem não gosta de acompanhar uma salada, uma massa ou até mesmo um pão fresco com um fio de azeite de sabor marcante?

Neste cenário, surge um destaque que vem chamando atenção de críticos gastronômicos e pode ser encontrado até em supermercados.

O azeite que ganhou fama internacional é produzido em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo.

Essa região já é conhecida pelo clima e pelo solo fértil, que favorecem cultivos de alta qualidade.

Foi justamente nesse ambiente que nasceu o azeite Koroneiki, da marca Azeite Sabiá, considerado por especialistas como um dos melhores do mundo.

Reconhecimento internacional pelo guia Flos Olei

O Azeite Sabiá Koroneiki foi eleito o melhor azeite médio frutado do mundo na edição 2025 do prestigiado guia Flos Olei, referência mundial na avaliação de azeites.

Esse resultado colocou o Brasil em evidência entre países tradicionalmente reconhecidos, como Itália, Espanha e Portugal.

O guia é coordenado pelo crítico internacional Marco Oreggia e reúne especialistas que avaliam rigorosamente cada rótulo em diversas etapas de degustação.

A história por trás do Azeite Sabiá

A marca Azeite Sabiá é comandada por Bia Pereira e Bob Costa, ex-ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso.

O casal se dedicou a transformar a paixão pela gastronomia em um negócio que hoje simboliza excelência.

O reconhecimento conquistado pelo Koroneiki não veio por acaso, mas sim de um trabalho cuidadoso, do plantio à extração, garantindo frescor e sabor únicos.

O que torna esse azeite tão especial

O segredo do melhor azeite do Brasil está no equilíbrio de sabor, aroma e frescor.

A variedade Koroneiki é conhecida pelo perfil frutado médio, ideal para harmonizar com pratos do dia a dia ou receitas mais elaboradas.

Além disso, o processo de produção respeita cada detalhe, desde a colheita até o engarrafamento, preservando as características naturais da azeitona.

Um azeite premiado que pode estar na sua mesa

Apesar do reconhecimento internacional, o Azeite Sabiá Koroneiki não é inacessível.

Ele pode ser encontrado em supermercados e lojas especializadas, tornando-se uma oportunidade única para os brasileiros experimentarem um produto de alto nível sem precisar importar.

Essa proximidade com o consumidor é um diferencial que aproxima ainda mais a produção nacional do cotidiano das famílias.

Brasil no mapa mundial dos azeites

A conquista do título de melhor azeite do Brasil pelo guia Flos Olei reforça o crescimento do país no setor.

Cada vez mais produtores nacionais vêm se destacando em rankings internacionais, mostrando que a produção brasileira tem potencial para rivalizar com os tradicionais polos europeus.

