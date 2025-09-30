Novamente sem alarde, Uber abandona teste que estava fazendo em Anápolis

Ferramenta, que transformava a solicitação de um carro em um leilão virtual, foi desativada sem qualquer comunicado oficial da empresa

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Aplicativo da Uber. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Da mesma forma discreta como chegou, a função que permitia aos usuários da Uber em Anápolis dar “lances” para agilizar suas corridas desapareceu do aplicativo.

A ferramenta, que transformava a solicitação de um carro em um leilão virtual, foi desativada sem qualquer comunicado oficial da empresa, reforçando o caráter experimental da iniciativa que usou a cidade como laboratório.

O teste, que durou poucas semanas, parece não ter agradado ou atingido os resultados esperados pela gigante da tecnologia. Com o fim do experimento, a opção “Não pegue filas” não é oferecida mais, voltando com a tradicional “prioridade”.

A manobra silenciosa da Uber deixa no ar a incerteza sobre os próximos passos da plataforma na cidade, mas indica que a tentativa de criar um mercado de leilão pelas corridas, ao menos por enquanto, foi um capítulo encerrado tão rapidamente quanto começou, deixando motoristas e passageiros sem entender a estratégia.

 

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

