O hábito matinal que diminui o risco de AVC, segundo pesquisadores

Gesto simples e rotineiro pela manhã oferece benefícios que reduzem chances de doenças do sistema nervoso

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Feira de Santana)

Começar o dia com um simples gesto matinal que todo mundo tem preguiça de fazer pode trazer grandes benefícios para a saúde, principalmente para o sistema nervoso central.

De acordo com pesquisadores, ingerir uma boa quantidade de água logo pela manhã ajuda a reduzir significativamente o risco de acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com a neurologista Natalia Nasser Ximenes, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, em entrevista ao Metrópoles, embora ainda não existam grandes estudos que comprovem de forma definitiva que a hidratação com água previna o AVC, algumas pesquisas menores sugerem que há relação entre os dois fatores.

Nas análises, observou-se que pacientes que ingeriam pelo menos 2 litros de água por dia apresentavam menor incidência de AVC do que aqueles que bebiam menos de 1,6 litro ao dia.

A hidratação matinal contribui para manter o sangue mais fluido, diminuindo a probabilidade de formação de coágulos que podem provocar o AVC. Além disso, após horas de sono, o corpo precisa repor líquidos perdidos pela respiração e transpiração noturnas.

A água também auxilia na regulação da pressão arterial e melhora o funcionamento do sistema circulatório. Essa combinação é fundamental para a saúde do cérebro, já que níveis adequados de hidratação garantem o transporte eficiente de nutrientes e oxigênio.

A recomendação dos nutricionistas é ingerir de 300 a 500 mililitros de água logo ao acordar. Essa prática estimula o metabolismo, auxilia no funcionamento dos rins e ainda favorece a digestão ao longo do dia. Para adultos saudáveis em condições normais, a recomendação é ingerir cerca de dois litros de água diariamente.

