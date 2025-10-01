6 soluções possíveis para os celulares que não carregam mesmo com carregador na tomada
Na maioria das vezes, existem soluções simples que ajudam a resolver a falha sem precisar correr para a assistência técnica
Os celulares fazem parte da nossa rotina e, quando não carregam mesmo estando conectados na tomada, o problema pode gerar muita preocupação.
No entanto, na maioria das vezes, existem soluções simples que ajudam a resolver a falha sem precisar correr para a assistência técnica de imediato.
O ideal é seguir alguns passos práticos e ir eliminando as possíveis causas, desde o carregador até ajustes no próprio sistema do aparelho.
1. Verifique o carregador e a tomada
O primeiro passo é garantir que o carregador esteja funcionando corretamente.
Nem todos os carregadores são iguais, e usar modelos incompatíveis pode prejudicar os celulares.
Prefira sempre o carregador original ou um compatível com a mesma potência.
Além disso, teste em mais de uma tomada, já que a falha pode estar na rede elétrica.
Faça também uma inspeção visual no cabo e no adaptador, procurando rachaduras, cortes ou marcas de desgaste.
2. Teste outro cabo ou carregador
Muitas vezes, o defeito não está no celular, mas sim no cabo ou no adaptador.
Se tiver outro cabo ou carregador em casa, faça a troca para identificar se o problema desaparece.
Esse é um teste rápido que pode evitar gastos desnecessários.
3. Conecte no USB do computador
Outra forma de verificar se o problema é do carregador é conectar o celular ao computador usando o mesmo cabo.
Se começar a carregar, o defeito pode estar no adaptador de parede ou na própria tomada.
Essa etapa ajuda a isolar a origem do problema.
4. Limpe a entrada de carga
Um dos problemas mais comuns em celulares é o acúmulo de poeira, fiapos ou resíduos no conector.
Para verificar, desligue o aparelho e use uma lanterna para inspecionar o local.
Se houver sujeira, sopre suavemente ou use um pincel pequeno e seco.
Nunca introduza objetos metálicos ou pontiagudos, pois isso pode danificar a entrada de carga.
5. Reinicie o aparelho
Parece simples, mas reiniciar pode resolver falhas temporárias do sistema que impedem a carga.
Se o celular ainda tiver bateria, desligue e ligue novamente.
Isso ajuda a atualizar os processos internos e eliminar erros de software que podem estar afetando o carregamento.
6. Atualize o sistema operacional
As atualizações não servem apenas para trazer novas funções.
Muitas vezes, elas corrigem falhas que afetam diretamente o desempenho dos celulares, inclusive problemas de carregamento.
Antes de atualizar, verifique se a bateria está com pelo menos 50% de carga para evitar que o processo seja interrompido. Depois da atualização, teste novamente o carregamento.
