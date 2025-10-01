Após dois meses, estagiária da Polícia Civil que sobreviveu a capotamento na GO-330 recebe alta

Jovem, de 18 anos, inicialmente foi internada em UTI do Hugo, antes de ser transferida para o Crer

Samuel Leão - 01 de outubro de 2025

Ana Caroliny Siqueira, estagiária da Polícia Civil, sobreviveu a capotamento da viatura. (Foto: Reprodução)

Ana Caroliny Siqueira, estagiária da Polícia Civil (PC) que sobreviveu quando uma viatura capotou na GO-330, no dia 31 de julho, recebeu alta do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) nesta quarta-feira (1º), após 61 dias em tratamento.

A jovem, de 18 anos, inicialmente esteve na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, mas foi transferida para o Crer, após apresentar recuperação expressiva, no dia 27 de agosto. Ela chegou a passar por uma cirurgia, no dia 1º de agosto, para estabilização da coluna.

Conforme nota do Crer, “Ela seguirá para a segunda etapa, com a reabilitação ambulatorial, acompanhado pelas equipes médicas e multiprofissionais da unidade para continuidade do seu plano terapêutico.”

O outro sobrevivente do acidente, o delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, também estava em tratamento no Crer mas recebeu alta na última sexta-feira (26), após cerca de 56 dias internado, e continua com a recuperação em casa.

Em tempo

A viatura da PC capotou na GO-330, no trecho entre os municípios de Leopoldo de Bulhões e Silvânia, após tentar desviar de um caminhão. O veículo maior havia invadido a pista contrária ao se deparar com um carro que tinha furado o pneu na estrada.

Os quatro ocupantes da viatura eram da corporação de Silvânia. Eles voltavam de uma diligência em Nerópolis. O policial civil Ananias Batista, de 52 anos, e a estagiária Amanda Monteiro, de 19, morreram no local.

Os dois sobreviventes foram levados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas logo foram transferidos ao Hugo.

Confira a seguir a nota do Crer na íntegra:

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) informa que a paciente Ana Caroliny recebeu alta hospitalar na manhã de hoje, 1º/10, após cumprir o protocolo de reabilitação intensiva. Ela seguirá para a segunda etapa, com a reabilitação ambulatorial, acompanhado pelas equipes médicas e multiprofissionais da unidade para continuidade do seu plano terapêutico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!