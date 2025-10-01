Calendário do Bolsa Família de outubro: Caixa começa a realizar os pagamentos

Primeiros a receber serão os beneficiários com NIS final 1, no dia 20

Gabriel Yuri Souto - 01 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/DPE-GO)

A Caixa Econômica Federal inicia no próximo dia 20 os pagamentos de outubro do Bolsa Família 2025. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Como de costume, o calendário segue de forma escalonada, sempre nos últimos dez dias úteis do mês. A única exceção é dezembro, quando o repasse é antecipado.

No caso de outubro, os depósitos começam no dia 20 e seguem até 31, de acordo com o final do NIS:

Final 1: 20/10

Final 2: 21/10

Final 3: 22/10

Final 4: 23/10

Final 5: 24/10

Final 6: 27/10

Final 7: 28/10

Final 8: 29/10

Final 9: 30/10

Final 0: 31/10

Ainda segundo a previsão do governo, os pagamentos de novembro vão acontecer entre os dias 14 e 28, e os de dezembro entre 10 e 23.

Quem tem direito

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para saber se está elegível, basta somar os rendimentos de todos os integrantes e dividir pelo número de pessoas.

Além disso, os beneficiários devem cumprir contrapartidas, como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar o pré-natal no caso de gestantes e manter as vacinas em dia.

Como se inscrever

Para entrar no programa é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), principal ferramenta do governo para inclusão de famílias de baixa renda em políticas sociais. O cadastro, no entanto, não garante o ingresso imediato, já que cada programa possui critérios específicos de seleção.

Como sacar

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa TEM e pelo internet banking, sem necessidade de ir a uma agência. O saque também pode ser feito com o cartão do programa em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal.

