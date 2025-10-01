Chapada dos Veadeiros sofre com incêndio que já dura mais de dois dias e devastou 2 mil hectares

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam ao lado de brigadistas para dar fim às chamas

Augusto Araújo - 01 de outubro de 2025

Incêndio na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções tem tirado a paz dos moradores e brigadistas na Chapada dos Veadeiros. Isso porque o fogo que atinge a Serra de Santana, em Cavalcante, dura desde domingo (28) e já destruiu mais de 2 mil hectares.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o terreno é montanhoso e de difícil acesso. Além disso, o clima seco, junto a altas temperaturas e ventos fortes, torna as chamas ainda mais elevadas e aumenta o esforço de combate.

No total, mais de 30 brigadistas e duas equipes da corporação atuam para dar fim ao incêndio. Também trabalham no local as brigadas Brivac, ICMBio, Brigada de São Jorge e Prevfogo.

“Você apaga, começa o fogo de novo. A topografia do local é muito difícil. E Cavalcante é onde tá sendo realizado esse combate, é um lugar baixo. Diferente de Alto Paraíso. Então, acho que os maiores desafios são os terrenos e o clima”, detalhou o coordenador da Brigada de São Jorge, Alex Gomes.

As autoridades responsáveis ainda investigam as causas das chamas. Até o momento, não se descarta a hipótese de ação humana, seja por meio de queimadas criminosas ou irregulares, ou por negligência.

Apesar dos esforços combinados, a expectativa é que o combate ao incêndio ainda leve mais alguns dias, até que o fogo esteja completamente controlado.

