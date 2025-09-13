Incêndio em vegetação se espalha e ameaça invadir granja de Anápolis: “vai pegar fogo em tudo”
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu mandar guarnição devido à alta demanda de ocorrências
Um incêndio em uma área de vegetação próxima à Vila São Vicente, em Anápolis, se alastrou rapidamente na tarde deste sábado (13) e ameaça atingir uma granja localizada na região.
“O fogo está se espalhando. Os galpões estão cheios. Vai pegar fogo em tudo”, lamentou um dos proprietários, que tenta contato com o Corpo de Bombeiros.
Devido à alta demanda de ocorrências, a corporação não conseguiu enviar guarnição até o local.
Diante da situação, os donos da granja e vizinhos se mobilizam para tentar conter as chamas por conta própria.
Imagens recebidas pelo Portal 6 mostram a gravidade do incêndio e o risco iminente para os animais e estruturas da propriedade.
